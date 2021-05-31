عطلة الأربعاء ماذا ستعني ؟!





رشح في الأخبار أن الحركة الشعبية طلبت أن تكون العطلة الرسمية للدولة يوم الأربعاء حتى لا تكون يوما له دلالة دينية تأكيدا على حياد الدولة.

حسنا ، نحن اليوم نعطل الجمعة والسبت مثل معظم الدول العربية والإسلامية

والعالم يعطل السبت والأحد.

تبقى للتعامل بيننا وبين العالم أربع أيام هي الإثنين ، الثلاثاء الأربعاء الخميس.

حينما نعطل يوم الأربعاء ستكون أيام الجمعة عطلة جبرية في التعامل مع العالم العربي والإسلامي ، ثم يأتي السبت لندخل في عطلة العالم من السبت حتى نهاية يوم الأحد.

نشتغل الإثنين والثلاثاء فقط مع العالم ثم نغلق يوم الأربعاء لأنه عطلتنا ، وإذا صارت عطلتنا أربعاء وخميس سيكون قد تبقى لنا يومين فقط للتعامل مع العالم.

كم هي الخسائر غير المنظورة فقط من أجل إثبات حيادية الدولة ؟

كمال حامد