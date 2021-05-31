رأي ومقالات

عطلة الأربعاء ماذا ستعني ؟!

2021/05/31
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كمال حامد

رشح في الأخبار أن الحركة الشعبية طلبت أن تكون العطلة الرسمية للدولة يوم الأربعاء حتى لا تكون يوما له دلالة دينية تأكيدا على حياد الدولة.
حسنا ، نحن اليوم نعطل الجمعة والسبت مثل معظم الدول العربية والإسلامية
والعالم يعطل السبت والأحد.
تبقى للتعامل بيننا وبين العالم أربع أيام هي الإثنين ، الثلاثاء الأربعاء الخميس.
حينما نعطل يوم الأربعاء ستكون أيام الجمعة عطلة جبرية في التعامل مع العالم العربي والإسلامي ، ثم يأتي السبت لندخل في عطلة العالم من السبت حتى نهاية يوم الأحد.
نشتغل الإثنين والثلاثاء فقط مع العالم ثم نغلق يوم الأربعاء لأنه عطلتنا ، وإذا صارت عطلتنا أربعاء وخميس سيكون قد تبقى لنا يومين فقط للتعامل مع العالم.
كم هي الخسائر غير المنظورة فقط من أجل إثبات حيادية الدولة ؟
كمال حامد

2021/05/31
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