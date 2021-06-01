تحقيقاً لحلم الاستقرار (راجل المرأة) .. مطلوب ومرغوب





بحثاً عن الوعي والإدراك والخبرة اتجهت أنظار أغلب الفتيات إلى (راجل المرأة) وحلماً بأوضاع مستقرة بعيداً عن العناء وضنك العيش صار مطلباً لكثير منهن دون قيد أو شرط فتعالت الحناجر بالغناء له ونالت أغنية (راجل المرأة حلو حلا ) النصيب الأكبر من الانتشار.

صاحب تجارب

أمنية مصطفى على الرغم من اعتراض أسرتها في بادئ الأمر إلا أنها أكدت التمسك بموقفها ورفضها الإنصات لكل الأصوات التي حاولت إثناءها عن الارتباط برجل متزوج قائلة في حديثها للسوداني(تعرفت عليه بمكان عملي إذ كان يأتي لزيارة زميلي الذي تجمعه بها صلة قرابة ولاحظت اهتمامه الزائد بي والسؤال عن أحوالي حتى أخبرني زميلي أن (م) ينوي الارتباط بي ويتمنى أن أمنحه فرصة لم أتردد إذ كان حلمي الزواج من رجل متزوج لأنه الأكثر دراية ووعي من شباب اليوم أقنعني بمبررات زواجه على زوجته وأخبرت أسرتي التي رفضت أول الأمر إلا أن أقنعتهم والآن رزقني الله بطفلين وأعيش في أحسن حال.

الخيار الأفضل

ووافقتها الرأي هاجر محمد خير التي تزوجت من شقيق صديقتها المتزوج وأب لثلاثة أطفال مؤكدة أن أسرتها لم تعترض لأنه رجل معروف بالنسبة لهم بحكم علاقتها بشقيقته بالإضافة إلى وضعه المالي الميسور الذي جعله قادراً على العدل بينها وزوجته الأولى مشيرة إلى أن الفارق بينهما في العمر كبير إلا أنها لم تلتفت للأمر كثيراً لأنها كانت على ثقة أنها ستعيش مستقرة لأن زوجها يجيد التعامل وقادر على احتوائها وأطفالها.

شرع الله

في سرية تامة ترتب مطربة ناشئة للزواج من رجل أعمال معروف سبق له الزواج أكثر من مرة وأكدت مصادر مقربة من المطربة أن أسرتها تتكتم على الخبر حتى إكمال مراسم زفافها في الأول من شهر أغسطس القادم مؤكدين أن التعدد شرع الله لكن خشية من دخول كريمتهم في خلافات مع أبناء زوجها فضلوا إخفاء الخبر حسب رغبته وإلى حين إكمال المراسم.

الخرطوم: تفاؤل العامري

صحيفة السوداني