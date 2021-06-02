معتصم محمود يكتب : سوباط يستعيد ثقة الاســياد





ـ بإنفاذه قرار حل اللجان وتشكيله لجاناً جديدة استعاد سوباط ثقة أهل الهلال .

ـ سوباط أكد أنه قادر على اتخاذ القرارات الصعبة ونفى عملياً ما كان يزعمه إعلام ود يونس من أنه الرئيس الفعلي للهلال .

ـ سوباط أكد أنه قادر على إقصاء ود يونس حتى لو تمترس خلف الراعي ووكيله مورد المواسير .

ـ سوباط انحاز لنبض الجماهير وهو يزيح ود يونس عن القطاع الرياضي ويأتي بشاب هلالي، رجل أعمال كبيييير وعينو مليانة .

ـ المهندس محمد إبراهيم العليقي صاحب شركة نبتة للبترول سيُغلق ثغرة القطاع الرياضي التي ظلت المحرقة التي تأكل أموال الهلال .

ـ العليقي سيتكفل بكثير من مصروفات القطاع والتي لا تحتاج لسوباط ومن ذلك مصاريف التمارين .

ـ بتعيين العليقي نطمئن أن التسجيلات ستتم بدون سمسرة وأن حقوق الأندية واللاعبين ستمضي مباشرة من حساب سوباط للمستفيد الأول مباشرة .

ـ ما كان يحدث سابقاً من دخول طرف ثالث بين سوباط والمستفيد لن يتكرر مرة أخرى .

ـ ننتظر عملية تسليم وتسلم بين ود يونس وسوباط، عملية تورد فيها كل ما دفعه سوباط والراعي في التسجيلات الأخيرة وما قبلها .

ـ بوجود المهندس إبراهيم سليمان في دائرة الكرة يتكامل مشروع النجاح للقطاع الجديد .

ـ صحيح أن مهمة إبراهيم صعبة وهو يخلف أشطر مدير كرة لكنها ليست بالمستحيلة .

ـ مدير الكرة الجديد يملك شهادة تدريب من الكاف وشهادة تحكيم وقيد صحفي فضلاً عن أنه محلل تلفزيوني من الدرجة الأولى .

ـ باختياره إبراهيم سليمان ضرب سوباط (4) عصافير بحجر واحد .

ـ مدير الكرة الجديد خريج هندسة الخرطوم وكذلك نائب رئيس القطاع الرياضي، يعني هلالنا بات (هلال الهندسة) وأي هندسة.. هندسة الخرطوم .

ـ من حقنا أن نتفاءل بعد الآن بهلال جديد بعد إزالة الاحتقان والتشاكل من القطاع الرياضي .

ـ صحيح أن المتضرر من الوضع الجديد لن يسكت وسيحرض إعلامه على مهاجمة لجنة سوباط ووضع العراقيل أمام القطاع الجديد .

ـ القطاع الرياضي مورد رزق للكثيرين لاسيما التسجيلات والسفريات الخارجية وعمولات الوكالات والفنادق، كل هذه الثروات المليارية والدولارية ليس من السهل تركها فالفطامة صعبة .

ـ لهذا نتوقع حرباً شعواء من المستفيدين من القطاع السابق، لكن على سوباط أن يطمئن لوقوف الإعلام لجانبه عدا القلة المستفيدة .

ـ الإعلام الهلالي الحر يُعبر عن نبض الجماهير والإعلام المأجور يدافع عن سماسرة التسجيلات.

ـ على سوباط الخروج من دائرته المغلقة والتعرف على الإعلام الهلالي الحر .

ـ الأقلام التي تتردد على الإداريين بالمكاتب والمنازل ليست من الإعلام الهلالي الحر .

ـ الأقلام الحرة تجدها في مباريات الفريق والتمارين والمؤتمرات لا في مكاتب الإداريين ومنازلهم .

ـ هلال جديد، هلال حديد، هلال المهندسين .

معتصم محمود

صحيفة الصيحة