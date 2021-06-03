النيابة: استحالة إعادة خط هيثرو





كشفت النيابة عن استحالة إرجاع (خط هيثرو) وتشغيله، المُتعلق بحق الإقلاع والهبوط بمطار هيثرو الدولي المملوك لشركة الخطوط السودانية (سودانير).

وقال المحقق في القضية للمحكمة أمس، إنّ المتهم الثاني وزير المعادن الأسبق كمال عبد اللطيف، تسبّب في ضياع خط هيثرو بدخوله المباشر في مفاوضات مع شركة عارف الكويتية وهي شريك ثبت أنها غير مؤهلة للعمل في مجال الطيران، ونوه إلى أن عبد اللطيف تجاوز الصلاحيات الممنوحة لمجلس إدارة سودانير فيما يتعلق باختصاصات الشركة.

في ذات الاتجاه، كشف المحقق النيابي للمحكمة بأن المتهم الثالث مدير شركة عارف القابضة العبيد فضل المولى، قد شكّل غطاءً قانونياً لشركة عارف للاستحواذ على النسبة الأكبر من أسهم سودانير لقيادته التفاوض ابتداءً، وتسجيله لشركة الفيحاء التي هي في الأصل شركة مملوكة لمجموعة عارف الاستثمارية الكويتية بكاملها.

فيما كشف المحقق للمحكمة بأنّ سودانير وقبل دخول شركة عارف كشريك معها كانت تُسيِّر (4) رحلات جوية أسبوعية وتتقاضى أرباحاً سنوية قدرها (80) مليون دولار.

الخرطوم- محمد موسى

صحيفة الصيحة