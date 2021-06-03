معتصم محمود يكتب : رواد النادي والمبنى الشيطاني!!





قام رواد نادي الهلال بإخراج مواد بناء الدكاكين من داخل النادي .

▪️اضطر الرواد لذلك بعد أن تخاذلت لجنة التطبيع ومررت الاتفاق الكاردينالي المشبوه .

▪️اتفاق الكاردينال مع الشركة إياها تم بعد انتهاء فترته وبدون اجتماع مجلس أو محضر، وهناك أكثر من علامة استفهام حول موافقة الجهات الهندسية والولائية على البناء .

▪️رواد النادي قاموا بما يجب أن تقوم به لجنة سوباط من حماية لأرض الهلال وإيقاف أي فساد .

▪️(السر والعاقب) اللذان جلسا مع الشركه يمثلان الكاردينال وفقاً لقوائم الترشيح التي قُدمت لشداد .

▪️(رامي) ثالث المفوضين للاجتماع بالشركة تم تجاهله من قبل الثنائي لكنه وفي اجتماع المجلس دوّن في المحضر اعتراضه على التسوية الضيزى .

▪️في الاجتماع إياه غاب الفاضل وإسماعيل واعترض رامي فعن أي أغلبية يتحدثون !!

▪️الرأي عندي أن توقف لجنة سوباط عمليات البناء وتحوّل العقد للنائب العام بولاية الخرطوم باعتبار أن الأرض في الأصل تابعة للولاية .

▪️جميع استثمارات الأندية يجب أن تنال موافقة الولاية ممثلة في الوزارة .

▪️دفع الشركة لــ(4) مليارات يؤكد أن هناك ثغرة في العقد .

▪️ما الذي يدعو الشركة لدفع تسوية إن كان كل الأمر في السليم !!

▪️بالمناسبه الــ(4) مليارات التي دفعتها الشركة للهلال تعني (8) آلاف دولار وهي أقل من الراتب (الشهري) لجمال سالم الحارس البديل بالهلال .

▪️رواد النادي عبروا عن جماهير الهلال في موقفهم البطولي هذا وإعلام الهلال (الحر) يقف خلفهم .

▪️سوباط الذي زادت شعبيته بالقرارات التصحيحية الأخيرة قد يخسر كل شيء إن وافق على تحويل النادي لدكاكين .

▪️ لا حصد الدوري ولا كأس أفريقيا نفسه يمكن أن يعوض الجماهير فقدان مقر النادي .

▪️ما معنى فقدان الهلال ناديه مقابل إيجار شهري تافه !!

▪️بالهلال مئات الدكاكين والمساحات فلماذا واجهة النادي تحديداً !!

▪️ذهب الكاردينال ولم تذهب أضراره .

▪️التفريط في مقر النادي سيكون أكبر سُبة في جبين للجنة سوباط .

▪️(تسيير أمور النادي والترتيب للانتخابات) تلك مهمة لجنة سوباط وفقاً لقرار التكليف أما التفريط في أرض النادي فليس من صلاحيات لجنة سوباط .

▪️ التاريخ لن يغفر للثنائي (السر والعاقب) ما قاما به من التوصية بتمرير الاتفاق ولن يسامح الثلاثي (سوباط، الأمين، نزار) الذين صوتوا إلى جانب الثنائي لتمرير الاتفاق .

▪️إن تمسكت لجنة سوباط بالاتفاق الكاردينالي فعلى جماهير الهلال إسقاط كل من يترشح من المجموعة في الانتخابات القادمة .

▪️يحيرني صمت المفوضية والوزارة على ما يحدث بالهلال .

▪️ترى هل لا تزال المفوضية الكاردينالية سيئة السمعة باقية أم ماذا هناك .

▪️سمعنا أن المفوضية الكيزانية تم حلها بمفوضية ثورية لكنا لم نر جديداً .

▪️أين المفوضية الولائية، أين الوزارة المعنية !!

▪️ أخشى من أسلوب من قال (البلد دي ما عارفنها بتدار كيف).

صحيفة الصيحة