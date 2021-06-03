معتصم محمود يكتب : رواد النادي والمبنى الشيطاني!!
قام رواد نادي الهلال بإخراج مواد بناء الدكاكين من داخل النادي .
▪️اضطر الرواد لذلك بعد أن تخاذلت لجنة التطبيع ومررت الاتفاق الكاردينالي المشبوه .
▪️اتفاق الكاردينال مع الشركة إياها تم بعد انتهاء فترته وبدون اجتماع مجلس أو محضر، وهناك أكثر من علامة استفهام حول موافقة الجهات الهندسية والولائية على البناء .
▪️رواد النادي قاموا بما يجب أن تقوم به لجنة سوباط من حماية لأرض الهلال وإيقاف أي فساد .
▪️(السر والعاقب) اللذان جلسا مع الشركه يمثلان الكاردينال وفقاً لقوائم الترشيح التي قُدمت لشداد .
▪️(رامي) ثالث المفوضين للاجتماع بالشركة تم تجاهله من قبل الثنائي لكنه وفي اجتماع المجلس دوّن في المحضر اعتراضه على التسوية الضيزى .
▪️في الاجتماع إياه غاب الفاضل وإسماعيل واعترض رامي فعن أي أغلبية يتحدثون !!
▪️الرأي عندي أن توقف لجنة سوباط عمليات البناء وتحوّل العقد للنائب العام بولاية الخرطوم باعتبار أن الأرض في الأصل تابعة للولاية .
▪️جميع استثمارات الأندية يجب أن تنال موافقة الولاية ممثلة في الوزارة .
▪️دفع الشركة لــ(4) مليارات يؤكد أن هناك ثغرة في العقد .
▪️ما الذي يدعو الشركة لدفع تسوية إن كان كل الأمر في السليم !!
▪️بالمناسبه الــ(4) مليارات التي دفعتها الشركة للهلال تعني (8) آلاف دولار وهي أقل من الراتب (الشهري) لجمال سالم الحارس البديل بالهلال .
▪️رواد النادي عبروا عن جماهير الهلال في موقفهم البطولي هذا وإعلام الهلال (الحر) يقف خلفهم .
▪️سوباط الذي زادت شعبيته بالقرارات التصحيحية الأخيرة قد يخسر كل شيء إن وافق على تحويل النادي لدكاكين .
▪️ لا حصد الدوري ولا كأس أفريقيا نفسه يمكن أن يعوض الجماهير فقدان مقر النادي .
▪️ما معنى فقدان الهلال ناديه مقابل إيجار شهري تافه !!
▪️بالهلال مئات الدكاكين والمساحات فلماذا واجهة النادي تحديداً !!
▪️ذهب الكاردينال ولم تذهب أضراره .
▪️التفريط في مقر النادي سيكون أكبر سُبة في جبين للجنة سوباط .
▪️(تسيير أمور النادي والترتيب للانتخابات) تلك مهمة لجنة سوباط وفقاً لقرار التكليف أما التفريط في أرض النادي فليس من صلاحيات لجنة سوباط .
▪️ التاريخ لن يغفر للثنائي (السر والعاقب) ما قاما به من التوصية بتمرير الاتفاق ولن يسامح الثلاثي (سوباط، الأمين، نزار) الذين صوتوا إلى جانب الثنائي لتمرير الاتفاق .
▪️إن تمسكت لجنة سوباط بالاتفاق الكاردينالي فعلى جماهير الهلال إسقاط كل من يترشح من المجموعة في الانتخابات القادمة .
▪️يحيرني صمت المفوضية والوزارة على ما يحدث بالهلال .
▪️ترى هل لا تزال المفوضية الكاردينالية سيئة السمعة باقية أم ماذا هناك .
▪️سمعنا أن المفوضية الكيزانية تم حلها بمفوضية ثورية لكنا لم نر جديداً .
▪️أين المفوضية الولائية، أين الوزارة المعنية !!
▪️ أخشى من أسلوب من قال (البلد دي ما عارفنها بتدار كيف).
صحيفة الصيحة