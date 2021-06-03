موكب اليوم 3 يونيو 2021م : شعارات ووقائع





– الموكب لا يتجاوز الآلاف، في الخرطوم، مجلس الوزراء، أما بقية المحليات فلا تكاد تذكر..

– المظاهرات في الخرطوم فقط، ولم ترد إشارة لأي مواكب في الولايات إلا مدينة عطبرة..

– شعار الموكب (العدالة) وأبرز الشعارات للحزب الشيوعي ومن الشخصيات مشاركة د. نعمات مالك عضو الحزب وسكرتير القطاع النسوي..

– في امدرمان، ومنطقة الثورات تحديداً، تم تتريس للشوارع، وخاصة شارع النص، ولا يوجد أثر داخل الأحياء، ومن الواضح أن الرأي العام لا يتبنى موقف المتظاهرين..

– تم إحاطة القيادة بأنواع جديد من البلوك، والكتل الخرسانية، وظلت الكباري مفتوحة وشارع سالك للعابرين..

– شارك محمد عصمت (التجمع الإتحادي الموحد) وهاجم القوى السياسية كافة، و المكون العسكري..

– وزعت الشرطة قوارير مياه للمتظاهرين، في بعض المواقع..

– ضاعت رسالة الموكب، فهو يطالب بالتحقيق في قضية فض الإعتصام ولكنه توجه لمجلس الوزراء، واللافتات تتحدث عن إسقاط حكومة الجوع..

– اعتقد ان هذا الموكب (صك لعبور) لمجموعة قحت الأخرى، و للدكتور حمدوك وإطمئنان للمكون العسكري، من ناحية هذه المجموعة، هذا تيار غير فاعل..

– وما يترتب على هذا :

١.المضي قدماً في سياسة التحرير الإقتصادي ورفع الدعم ..

٢.تقوية الشراكة بين الشركاء ومزيد من التأخير للمؤسسات (التشريعي والمفوضيات)..

٣.إعادة هيكلة قحت بمنظور جديد وتوسعة هياكلها ومحاصرة تأثير الحزب الشيوعي..

نقطة واحدة أخيرة مهمة: مخطيء من يظن ان المعادلة السياسية في السودان ذات طرفين، بل هناك أطراف أكثر تأثيراً، منها التيار الإسلامي والتيار الوطني العريض والشباب المستقل المحبط، ومنها المنابر المناطقية..

ابراهيم الصديق على