السلطات الصحية في الخرطوم: جميع المرافق جاهزة





أعلنت وزارة الصحة في الخرطوم، عن جاهزية جميع المرافق الصحية، تحسبًا للخدمات الطبية خلال أحداث مليونية، الخميس، الخاصة بذكرى فضّ اعتصام القيادة العامة.

وأشارت الصحة بحسب تعميمٍ صحفي، إلى أنّ هنالك ارتكازات لعربات الإسعاف الطبيّ، تمّ توزيعها على أماكن التجمّعات الكبرى.

وناشدت السلطات الصحية المواطنين بضرورة الإلتزام بالإشتراطات الصحية بلبس الكمامة واستخدام المعقمات والتباعد الاجتماعي طوال فترة المواكب.

وفي الثالث من يونيو 2019، فضّت السلطات في السودان اعتصامًا أمام القيادة العامة بالخرطوم، ما أسفر عن جرحى وقتلى.

ومنذ العام 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخاباتٍ، يتقاسم خلالها السلطة الجيش وقوى مدنية.

باج نيوز