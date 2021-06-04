



كغيره من الذين سقطوا في مشاوير أحداث السنوات الأخيرة سيكون الحزن علي الجندي عثمان حسين خاصاً بأسرته الصغيرة وعشيرته التي ستتداعي من أطراف العاصمة والولايات لتقبل الفاتحة.. مشاركة لوعة فراقه ورفع خيمة الفراش..

سيغيب عن أيام مأتمه سادة الحكم الجديد من أعضاء مجلس سيادي.. ووزراء.. لن يكونوا هناك.. هم قوم مقطوعون من طرف التاريخ.. لا مشاعر لهم ولاهم بأتراح.. وأفراح عامة الناس من الشعب السوداني البطل..

اليوم.. إن كان َوزير الداخلية (راجل مالي شنباتو) فعليه أن يضع إستقالته في مكتب ضميره الشرطي ويتفرغ لضبط وإحضار القاتل الذي أطلق الرصاص..

وزير الداخلية أبوشنب أحد الذين داسوا علي كرامة الشرطة بأرجلهم وتماهي مع قادة الحرية والتغيير ليبقي في منصبه الحالي.. هاهي رصاصة الغدر التي إنتاشت الجندي حسن تضع وزير الغفلة أمام ميدان الزمالة في كل ثغور ومعاقل الشرطة التي ذاقت في عهده ويلا وتطاولا من سفهاء الثورة المصنوعة الذين درجوا علي البصق في وجه ضباط الشرطة قبل جنودها ولايستطيعون هش ذباب التطاول والبذاءة.. لا لجبن ولا خور فيهم.. ولكن تقديراً منهم وإنضباطا بتوجيهات قيادتهم التي سحبت سلاحهم وابدلتهم به سيفا من خشب!!

يا لتصاريف القدر.. عندما أيقن الذين خططوا لمواكب اليوم أن تظاهراتهم لم تحقق ما أرادوا.. عندما علموا أن الذين إستغفلوهم في مؤامرة تسقط بس قد إكتشفوا أكاذيب الثوار وكوادر التنظيمات الخائبة فلم يخرجوا في مليونية 3يونيو.. عندما أيقنوا أن مسيرتهم قد طرشقت.. ضغطوا علي الزناد ليسقط أحد شباب السودان الأبرياء ويحملوا جثته علي لافتات شعاراتهم السياسية وتحريضهم علي الشرطة والعسكر..

لم يتوقعوا أن تخترق الرصاصة صدر أحد جنود الشرطة.. عندها غادروا ميدان خيبتهم والحزن يقتلهم لأن رصاصة غدرهم أصابت هذه المرة عسكري شرطة.. ولم تصب أحد طلاب الطب كما حدث في مسيرتهم السابقة في ميدان القيادة العامة..

يا لتصاريف القدر.. خرجوا للمطالبة بتسريع التحقيق في جريمة فض الإعتصام ومادروا أنهم أضافوا دليلاً جديداً علي جريمتهم.. إنهم يقتلون القتيل ويبكون في مراسم وجنازة تشييعه!!

عبد الماجد عبد الحميد