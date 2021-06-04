تدشين العمليات المجانية لقسطرة القلب بشمال كردفان





تم بمستشفى الأبيض الدولي تدشين عدد من العمليات المجانية لقسطرة القلب وقال المدير العام للمركز القومي لأمراض وجراحة القلب بالسودان ” بأن هذه العمليات التي تجري مجاناً بدعم من وزارة المالية الإتحادية متناولاً الخدمات وإحصائيات عن العمليات التي تمت في المراكز التخصيصه على مستوى السودان.

واضاف بروفيسور الرشيد أحمد عبد الله رئيس مجلس إدارة مستشفى الأبيض الدولي وفق ”سونا” أن افتتاح مركز قسطرة القلب يمثل نقلة نوعية في مجال توفير التخصصات النادرة بالولاية وولايات غرب السودان وأعلن أن الفترة المقبلة ستشهد عمليات القلب المفتوح. وقال دكتور حافظ محمد عبد الحليم مدير مستشفى الأبيض الدولي الضمان إن افتتاح قسم قسطرة القلب سيُمكن من تقديم الخدمات لكل ولايات غرب السودان بإعتبارها الخدمة الوحيدة في المنطقة لما تمتلكة من أجهزة ومعدات طبية حديثة .

وأضاف أن العمل بقسطرة القلب يعمل ضمن المراكز القومية لأمراض القلب وفق الضوابط والوائح التي تضمن للمواطن مجانية القسطرة سواء للعلاج أو الاستكشاف . وأشار إلى استمرارية المستشفى في تأهيل وتدريب الكوادر دفعاً للعمل ولضمان جودة الأداء وسلامة الخدمة.

( كوش نيوز)