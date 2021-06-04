طب وصحة

السودان..نقص في أدوية السرطان والسكري وحقن منع التجلّطات

2021/06/04
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An Egyptian pharmacy employee reaches out to grab a box of medicine in a pharmacy in the capital Cairo on November 9, 2016. President Abdel Fattah al-Sisi and the central bank have come under rising criticism amid an acute dollar crunch which has led to a rise in prices including of medicines, with hundreds of products becoming unavailable or hard to find. / AFP / KHALED DESOUKI (Photo credit should read KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images)

يحذّر التجمّع من عدم وجود سياسة وعدم الالتزام بالسياسة المعلنة في ملف الدواء يفاقم الأزمة ويعقّدها.

كشف تجمّع الصيادلة المهنيين أنّ الصندوق القومي للإمدادات الطبية يعاني من مديونية وانقطاعٍ لمعظم الأصناف كادوية السرطان والسكري والادوية المُخدرة وحقن منع التجلطات على سبيل المثال لا الحصر.

وأوضح التجمّع في بيانٍ صادرٍ، أطّلع عليه”باج نيوز”، أنّ الإجراءات التي تمّ اتّباعها في ملف الدواء زادت من رهق المواطن، بعد زيادة سعر الدواء في الإمدادات بصورةٍ فلكيةٍ تتجاوز الـ”200%”.

وقال التجمّع إنّ أزمة الدواء ما زالت تراوح مكانها، مشددًا على أنّ الموقف الدوائي تتسيده الندرة والغلاء لعدم جدية الحكومة في حلّ الأزمة، متهمًا الحكومة بأنّها تتعمّد قتل السودانيين عبر حرمانهم من الدواء.

وتعاني الصناعات الدوائية في السودان من عدّة مشكلات، تتمثّل في عدم توفر النقد الأجنبي لاستيراد المواد الخام، وارتفاع تكلفة التشغيل وعدم توفر الطاقة وضعف المنافسة الشرائية في السوق بسبب عمليات الاستيراد التي تستحوذ على نسبة 55 في المائة من حاجة السوق المحلية، بالإضافة إلى”التسعيرة”.

باج نيوز

2021/06/04
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