اسحق احمد فضل الله يكتب: مســرح الجــــنون

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والمشهد مشهد السودان الآن هو

( ك…. ل… ه ….. ي… و ..)

الحروف هذه كل حرف منها له شكل مختلف وتبدو وكأنه لا يجمعها شيء بينما هي مثل الجهاز العصبي في الجسم كلها شيء واحد.

أحداث السودان الآن مثل ذلك.

والسودان الآن مشهده هو.

رجل يقف على المسرح يقرأ على المشاهدين كتاب حكاية السودان.

ويقرأ.

] السبت….. القيادة العامة… وبندقية الدعم السريع والجيش وجهات أخرى خلفها كل منهم بندقيته ملتصقة برأس الجهات الأخرى.

والمواقع تلهث.

] الجمعة.

أخبار عن أن الجيش/ بعد أن شعر بمؤامرة تعدها جهة أخرى/ يجعل ستاراً حديدياً حول القيادة ويمنع جنوده خارج القيادة من ارتداء الكاكي.

] الجمعة

أخبار عن أن قيادة الجيش وقيادة الدعم السريع كلاهما يقضي الليل ساهراً.

الجمعة…

نفي من القيادة لكل هذا الذي يقال.

] الخميس

مظاهرة الشيوعي تنفجر في وجه الشيوعي بفشل غريب.

] الخميس

الكل ينتظر تقرير أديب الذي يحقق في فض الاعتصام.

] الجمعة

حميدتي ودون مناسبة يقول إن الدعم هو من صنع كل شيء.

الانقلاب وقيادة البشير للسجن وفض الاعتصام (وهذا لا ينسبه إلى نفسه منفرداً) ويحدث عن هؤلاء الذين يشتمونه الآن.

] الأربعاء

نبيل أديب ودون سبب يتحدث عن قبول المحاكم الآن لـ(الفيديو) باعتباره وثيقة مقبولة.

] الأربعاء

تسريب من جهة ما يقول إن الاجتماع على فض الاعتصام والتوقيع كان كله يجري تحت عيون كاميرا ما زالت تحتفظ بما جرى.

] الخميس

أحاديث داخل وخارج السودان تتحدث عن كاميرات السفارات وإسرائيل والإمارات كلها كانت تسجل أحداث فض الاعتصام.

] أحاديث جهات خارجية تقول إن السودان ينتظر تقرير فض الاعتصام.

لينفجر.

الخميس

نبيل يؤجل تقديم التقرير.

……..

والثلاثاء

] والجهة التي تدير الشيوعي تجعل الشيوعي يقوم بعملين يضرب بعضها بعضا.

الجهة التي تدير الشيوعي تجعل الشيوعي يطلق المظاهرة.

وهي تجعله يطلق المظاهرة بعد أن أحكمت وسيلة فشل المظاهرة وبعد أن جعلت شباب القحت يمنعون ويمتنعون عن الخروج.

والجهة التي تصنع المظاهرة وتدبر فشلها كان ما تريده هو إحكام قيادتها للشيوعي.

] والشيوعي الذي هو من قحت والذي يحمي قحت ويتظاهر بعداء قحت يصنع المظاهرة ويصنع فشلها.

فالسيد الخطيب الذي يقول إنه يقود ثلاثة عشر حزباً يجعل الخطيب يتحدث في مؤتمر مساء الثلاثاء وينسب كل شيء للشيوعي… وحده.

] وهكذا الأحزاب الاثني عشر حزباً كلهم يغضب ويرفض أن يكون تابعاً ويمتنع عن الخروج في المظاهرة.

والمظاهرة تفشل الفشل الذي تريده الإمارات ويريده الشيوعي وتريده قحت و…

……

وقارئ المسرحية المجنونة يقرأ.

] .. وجهة كانت تدبر عملاً مجنوناً في مسرحية الجنون.

الجهة تلك كانت تدبر مؤامرة تبدأ حرباً أهلية…..

ومخابرات الجيش… والأخرى… كلهم تصل إليه رائحة المؤامرة.

ويدبر خطة لإفشالها.

وتفشل….

ولا شيء الآن يمكن قوله.

……

رحم الله السودان فما كل مرة ينكشف الخراب… لعل واحداً منها يقع.

يبقى أن كل ما يجري هو هروب من الانتخابات

فالانتخابات إن هي قامت ذهبت قحت بكاملها

وقحت لن تسمح…

صحيفة الانتباهة