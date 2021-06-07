يوسف السندي يكتب شكوى حميدتي من الثوار





تداول على مستوى واسع في الميديا فيديو ينسب إلى تأبين القائد مبارك نميري من حركة مناوي، وظهر في الفيديو القائد العام للقوات الدعم السريع ونائب رئيس مجلس السيادة الفريق حميدتي متحدثا وهو يشكو من الهجمة الشرسة عليه ويذكر الناس بدوره في التغيير وحمايته للحكم الانتقالي من الانقلابات. ليس خافيا أن السبب في الهمجة التي يواجهها حميدتي من شباب الثورة هو المشاركة الواضحة لقوات وجنود الدعم السريع في فض اعتصام القيادة العامة وفي الترويع الذي حدث للعاصمة في الأيام التي تلت ذلك الفض، الجميع شاهدوا بأم أعينهم قوات الدعم السريع (التي لا تغباهم) وهي تشارك في هذه التجاوزات، بسياراتها وجنودها، ولذلك يتهمها الشباب واتهمتها مؤخرا منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر.

الثوار الشباب لا يكرهون حميدتي، ولا اعتراض لديهم على وصوله للكرسي الثاني او الأول في سلطة الدولة في اي وقت مادام ذلك عبر الطرق الشرعية وليس عبر القوة، بل كان حميدتي مشكورا في أوساط الثوار قبل الأحداث التي وقعت في ظل سيطرة المجلس العسكري على السلطة، ولو يتذكر حميدتي فإن الثوار بعد عزل المخلوع رفعوا في اعتصام القيادة العامة لافتة ضخمة بها صورة حميدتي ومكتوب على الصورة (الراجل الضكران، الخوف الكيزان)، هكذا كان الثوار ينظرون إلى حميدتي، كانوا يقدرون موقفه الشجاع من الثورة، فالثوار جميعا يعلمون أن حميدتي وقواته لم يشاركوا في قمع المظاهرات طيلة فترة ثورة ديسمبر، بل يتذكر له الثوار خطابه الشهير أمام قواته في تخوم ام درمان بعد أيام من تصاعد حدة المظاهرات على المخلوع وهو يؤكد أن الوضع سيء وان المتظاهرين على حق، ولكن حميدتي وقواته لم يحسنوا إدارة هذه الصورة الجميلة عن الدعم السريع، وارتكبوا أكبر حماقة ممكنة حين شاركت قوات الدعم السريع في فض الاعتصام، هذه المشاركة غيرت للابد صورة قوات الدعم السريع في أذهان الثوار.

لا ندري من هو الذي خطط لفض الاعتصام ولا نعلم كيف تم التنفيذ، ولكن النتيجة التي ترتبت على هذا الفض كانت كارثية للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع، ولن تبرأ جراح هذا الفض الذي حدث تحت سمع وبصر العالم ونقلت صوره وفيديوهاته الفضائيات العالمية لكل مكان ووثقته كاميرات تلفونات الثوار، وأصبح دليلا راسخا في الذاكرة لا يمكن تفاديه ولا تناسيه ولا غض الطرف عنه، فالذي يحدث في العاصمة حيث مركز الإعلام والحراك السياسي ليس كالذي يحدث في اقاصي دارفور او النيل الأزرق او شرق السودان، الذي يحدث في العاصمة يظل موجودا باستمرار في الذاكرة السياسية، بينما قد ينسى الناس سريعا ما يحدث خارج العاصمة.

هل كانت مشاركة قوات الدعم السريع في فض الاعتصام بموافقة من قائدها حميدتي؟ ام ان القوات المشاركة تم توجيهها بمعزل عن قائدها حميدتي؟ اذا كان تحركها بأوامر من حميدتي وثبت ذلك سواء في التحقيقات التي تديرها لجنة الاستاذ نبيل أديب او بأي لجنة تحقيقات اخرى، فإن الرجل سيظل مثقلا بهذا العبء طيلة حياته وقد ينهي هذا اي مستقبل له في ممارسة العمل السياسي، أما إن كانت مشاركة القوات في فض الاعتصام تمت بدون إذن من حميدتي، فأن السؤال الطبيعي هنا وأين كان حميدتي وهذه القوات تمارس في فض الاعتصام لساعات طوال وتطارد الثوار بين الشوارع؟ لماذا لم يتدخل ليوقف هذه الجريمة؟ لماذا لم يخرج إلى التلفاز او الراديو ويطلب من جميع جنوده التوقف فورا وإيقاف فض الاعتصام والعودة لثكانتهم؟

ان لم يكن حميدتي ضالعا في فض الاعتصام فإن الذي استخدم قواته في هذه الفض ألصق به حبل التهمة بصورة من العسير جدا مسحها من الأذهان بدون دليل معاكس قوي، وسيظل حميدتي في مستقبل الأيام يدفع ثمن ما حدث في فض اعتصام القيادة العامة حتى ظهور بيان لجنة التحقيق المستقلة الخاصة بفض الاعتصام، وحميدتي ليس وحده في هذا الأمر، معه جميع قادة المجلس العسكري الاخرين، ففض الاعتصام حدث في وقت قيادة المجلس العسكري للبلاد، وبالتالي يتحمل المجلس العسكري سياسيا وأخلاقيا وزر هذه الجريمة، ولن يتحرر منها الا بظهور تقرير اللجنة المستقلة التي يقودها الأستاذ نبيل أديب، وتقديم الفاعليين الحقيقيين للمحاكمات من بعد.

صحيفة السوداني