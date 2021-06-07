



استشاري يحذر من أضرار محتملة لـ “البخور”.. ويوجه نصيحة حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من أضرار محتملة قد يتسبب بها البخور لأصحاب الأمراض الصدرية.

وأوضح النمر أن البخور يزيد من احتقان الحنجرة والقصبات الهوائية، مشيراً إلى أن ذلك قد يزيد نوبات الربو ويرفع احتمالية تعرّض الرئتين للالتهابات الفيروسية والبكتيريا.

وقدم نصيحة لأصحاب الأمراض الصدرية بعدم استنشاق البخور، وكذلك عدم إغلاق الغرفة التي يوجد بها المبخرة.

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