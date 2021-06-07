الجمعية القومية لرعاية الصم تكشف عن وجود منطقة كاملة تعاني من الصمم





كشفت المدير التنفيذي للجمعية القومية لرعاية الصم، عن وجود منطقة كاملة بالريف الجنوبي لولاية الخرطوم تعاني من الصمم بسبب زواج الأقارب.

وانتقدت المدير التنفيذي للجمعية سكينة محمد مبروك الدولة والمسئولين بوزاتي التعليم والصحة بالتملص من مسئولية الصم والأشخاص ذوي الاعاقة.

ولفتت إلى وجود تحدٍّ للاطفال ذوي الاعاقة بنسبة 75% تجاوزت اعمارهم سن دخول المدارس، وشددت على ضرورة الكشف المبكر لحديثي الولادة وتوعية الأسر.

وطالبت مبروك أولياء الأمور والدولة بأهمية رفع الكشف المبكر للاطفال حديثي الولادة، وكشفت لدى مخاطبتها المؤتمر الصحفي للجمعية القومية لرعاية الصم أمس عن وجود بعض الجهات الإعلامية رفضت خدمات ترجمة الصم لجائحة كورونا بحجة أن التصديق لهذه الترجمة إلا عبر وزارة الصحة.

الخرطوم : رحاب فريني

صحيفة السوداني