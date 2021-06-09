



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 9 يونيو 2021م

صحيفة أخبار اليوم :

المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية في اجتماعه الأول : أي دعوة لإسقاط الحكومة الانتقالية هي دعوة لانقلاب وسنقاومه.

أجراس فجاج الارض .. عاصم البلال الطيب / قيادات الداخلية والعاملين بالخارج/ حياري بين لافتتين سودانيتين بكوريا !

صحيفة الوطن:

حميدتي: الجيش والدعم السريع في خندق واحد وهنالك “غرف شغالة فتن”.

نبيل أديب : ملف العدالة في البلاد ليس بخير.

الشرطة تكشف تفاصيل القبض على قاتل الطبيب مجدي ووالدته.

الدفاع المدني ينقذ 3 فتيات وصبي من الغرق.

الجبهة الشعبية: تدخلات خارجية تسببت في تجميد مسار الشرق

صحيفة السودانيٰ :

زيادة جديدة في أسعار البنزين والجازولين بنسبة تقارب الـ (100%).

وزارة الطاقة والنفط تصدر ضوابط جديدة لتنظيم الاستيراد الخاص للمنتجات البترولية.

أديب: ملف العدالة في السودان (تعبان) وليس بخير.

نبيل أديب: لا بد من وضع لجنة إزالة التمكين في إطار دستوري وقانوني.

أديب: استقالة اثنين من لجنة فض الاعتصام للهجوم والإساءة.

السلطة القضائية تُشكِّل محاكم لرموز النظام في بلاغات أحالها النائب العام السابق تاج السر الحبر.

ياسر عرمان: عناصر النظام البائد يُحضِّرون لإحداث فتنة بين الجيش والدعم السريع في 30 يونيو.

مساعدات إماراتية لـ (6) ولايات سودانية.

احتساب (6) شهداء من القوات المشتركة في النزاع بين الفلاتة والتعايشة

صحيفة النيل الدولية:

حمدوك يرحب بتوقيع الترويكا والايقاد على اتفاقية جوبا للسلام.

حشود لقوات إثيوبية تقترب من مراكز للجيش السوداني بالفشقة.

إثيوبيا: ملتزمون بإيجاد حلول سلمية للنزاع مع السودان و”سد النهضة”.

بنوك الكويت ترفع السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب.

السودان يستعين بـ«لوفتهانزا» للنهوض بالناقل الوطني.

خلل تقني يعطل العديد من مواقع الإنترنت والتطبيقات حول العالم.

النيلين