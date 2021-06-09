تسجيل (80) إصابة جديدة بالكورونا و (7) حالات وفاة





أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بالكورونا و7 وفيات وتعافي 52 حالة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى (36122) حالة إصابة فيما وصل إجمالي الوفيات إلى (2711) وفاة، وتعافي (29812) حالة منذ بداية الجائحة في مارس2020

وكشف التقرير اليومي الوبائي ليوم 7 يونيو الصادر من إدارة الطوارئ الصحية بالوزارة، امس، عن تسجيل 6 ولايات لاصابات جديدة من جملة 18 ولاية بالبلاد إعلاها ولاية الخرطوم، البحر الأحمر، الجزيرة، شمال دارفور، سنار والنيل الأزرق. وتدعو إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة المواطنين للالتزام بالإجراءات الصحية .

صحيفة السوداني