لمريض السكري.. تناول هذه الفاكهة الصيفية واحذر من تلك





يعني داء السكري النوع 2 أن البنكرياس لا ينتج كمية كافية من الأنسولين للوصول إلى مستويات السكر في الدم العادية. ويمكن(بحسب الامارات نيوز) أن يكون لمستويات السكر في الدم غير المنضبطة آثار مدمرة على الجسم، لذلك من الضروري إيجاد وسائل بديلة لتعديل مستويات السكر في الدم إذا كنت مصابا بداء السكري النوع 2. ويمكن للأطعمة التي تتفكك ببطء إلى سكر الدم، أن تُحدث تأثيراً هامشياً على مستويات السكر في الدم، ولكن تلك التي تتحلل بسرعة يمكن أن تسبب ارتفاعاً في نسبة السكر في الدم. وعلى الرغم من أن تناول الفاكهة يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الأساسية، إلا أن أنواعاً معينة من الفاكهة يمكن أن تتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم. وتحتل هذه الأنواع من الفاكهة مرتبة عالية في مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) كما يوضح الموقع الصحي CuraLife: البطيخ. اليقطين. الأناناس. الفاكهة المجففة. ويوضح CuraLife: “أفضل ثمار يأكلها مرضى السكر هي تلك التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر”، مثل: البرتقال. الفراولة. الافوكادو. الكرز الحامض. الإجاص. التفاح. الخوخ. الموز. التوت.

الخرطوم (كوش نيوز)