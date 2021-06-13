



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢١م

الانتباهة:

وجدي:”المالية” تسلّمت ملايين الدولارات”كاش”

زيادة هائلة في تعرفة المواصلات بالخرطوم

تطبيق جزئيات فصل الدين عن الدولة يعرقل المفاوضات

عرمان يطالب بنقد الأداء و”التأدب” أمام الشعب

الثروة الحيوانية: تهريب كبير للإبل إلى مصر وإريتريا وجيبوتي

إحالة ملف آدم الفكي للمحكمة

تسليم أحمد هارون وجعفر عبد الحكم للجنائية الدولية

الحراك السياسي:

صراع بين بعض الولاة و ”المعادن” حول الرخص والتصاديق

الشيوعي يتوقّع الانهيار و”البعث” ينبه إلى نفاد الصبر والأمة يعترض على دعوات الإسقاط

مركز أبحاث الجريمة لـ”الحراك السياسي”: 5 أسباب وراء انتشار الجريمة أبرزها الاضطراب السياسي

صحة البحر الأحمر: العمليات لم تتوقف ولا انعدام للتخدير

توجيهات للشرطة برفع درجة الاستعداد بعد تفلتات بالخرطوم تزامنت مع احتجاجات

خبير اقتصادي يتوقع توقف الإنتاج وزيادة التضخم 500% يوليو المقبل

الصيحة:

البرهان: لا استبعد تبديل العملة وسأتنحي فور انتهاء فترة العسكريين

الصحة: انفراجُ كبير لأزمة الدواء خلال أسبوعين

إزالة التمكين تقتحم اجتماعًا لمنسوبي النظام البائد بالمنشية

حكومة الخرطوم: مجموعات متفلتة استغلت حرية التعبير

مكونات ولاية النيل الأزرق تتواثق على دعم اتّفاقية جوبا

الإدارة الأهلية بالقضارف تطالب برئاسة”حميدتي” للمؤتمر التشاوري

الحداثة:

القبض على مجموعة من فلول النظام المباد خلال اجتماع تنظيمي بالخرطوم

توجيهات للشرطة بالتعامل مع المجموعات المتفلتة بالخرطوم وفق القانون

دعوة لاجتماعٍ طارئ بديوان المراجع القومي واتّجاه لإعلان خطوات تصعيدية

الصحة تتوقع انفراج أزمة الدواء خلال أسبوعين

قيادي بالحرية والتغيير يستبعد استغلال فلول النظام المباد للاحتجاجات الحالية

عمّال التعليم يعلنون الإضراب عن تصحيح وكنترول شهادتي الأساس والثانوي

أخبار اليوم:

توجيهات للشرطة بالانتشار ورفع درجة الاستعداد

السعودية تعلن قصر حج هذا العام على المواطنين والمقيمين

تقدم في تقريب وجهات النظر بين الحكومة والحركة الشعبية

الجبهة الثالثة تمازج تحذر من نشاط المندسين

الوطن:

البرهان : سأتنحى فور حلول وقت تسليم السلطة للمدنيين

الصحة : إنفراج أزمة الدواء خلال اسبوعين

السعودية تعلن قصر الحج على المواطنين والمقيمين بسبب تحورات “كورونا”

الشعبي: تنحي الحكومة يوفر دماء الجماهير

الخرطوم تعلن جاهزية الأجهزة الشرطية للتعامل مع العصابات المتفلتة ورفع حالة الاستعداد 100%

السوداني:

وضع شرطة الخرطوم في حالة الاستعداد القصوى

ولاية الخرطوم: تحرُّكات من فلول النظام المُباد لخلق الفوضى والإخلال بالأمن

الشرطة تنزل شوارع الخرطوم وتفتح الطرق المترسة

“المؤتمر السوداني” يعيب على الحكومة تجاهل رؤيته الاقتصادية “التفصيلية”

الائتلاف الحاكم يؤكد اختصاصه بترشيحات منصب رئيس القضاء

“الشيوعي” يطالب السودانيين بالخروج إلى الشارع لإسقاط الحكومة

توالي الحشود الإثيوبية قرب الفشقة والسودان يدفع بتعزيزات أمنية

النيل الدولية:

اجتماع طارئ مشترك بين مجلس الوزراء والمجلس المركزي للحرية والتغيير

وضع شرطة ولاية الخرطوم في حالة الإستعداد القصوى

تمديد التفاوض بين الحكومة و(الشعبية) إلى الثلاثاء

تعهدات حكومية بانتهاء أزمة الدواء خلال ثلاثة أشهر

وزارة الحج السعودية تعلن قصر الحج على حجاج الداخل

والي الجزيرة يوجه بالإسراع في تنفيذ قرار إيجار المثل للعقارات الحكومية

القوات المسلحة :

البرهان : ساتنحي فور ما حل وقت تسليم السلطة للمدنيين

الفريق العطا يشيد بدعم القطاع الخاص للقوات المسلحة

ختام فعاليات التمرين التدريبي المختلط السودان القطري القرار الحاسم (١٧)

النيلين