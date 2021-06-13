الصحة بالخرطوم ترفع الاستعداد لمجابهة الموجتين الثانية والثالثة لكورونا





رفعت وزارة الصحة ولاية الخرطوم درجة الاستعداد القصوى لفرق الاستجابة السريعة والتقصي لمجابهة الموجتين الثانية والثالثة لفايروس “كوفيد 19″، وذلك من خلال وضع خطة محكمة لزيادة الوعي وتكثيف الحملات الإعلامية، مؤكدة ضرورة مشاركة كل فئات المجتمع في البرامج التوعوية. وأكدت الوزارة جاهزيتها التامة لمجابهة الموجتين الحاليتين (بحسب سونا) فيما انطلقت اليوم، ورشة تقييم مخاطر الاتصال الفعال لمكافحة “كوفيد 19” الخاص بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، والتي نظمتها إدارة الطوارئ والأوبئة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، مكتب الخرطوم، بفندق القراند هوليداي فيلا. وقال دكتور محجوب تاج السر منوفلي المدير العام لوزارة الصحة ولاية الخرطوم، إنه لا بد من تقييم الفترة الأولى لتفشي فيروس كورونا ودراسة السلبيات والإيجابيات بشفافية لتقييم الأداء العام ووضع حلول لأوجه القصور، لافتاً إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات صارمة لمكافحة الجائحة منذ ظهور أول حالة قادمة للبلاد في مارس 2020م. وأضاف أن الأنظمة الصحية والوبائية في تلك الفترة تعرضت لهزات عنيفة ولكن بذلت الكثير من المجهودات الجبارة من جميع الشركاء ووصلت بها إلى بر الأمان وأصبحت الآن حقيقة ماثلة وهو استمرار حملات التطعيم للوقاية من “كوفيد 19″، بتعاون وزارة الصحة الاتحادية والشركاء. ولفت محجوب إلى أن وزارة الصحة كانت في مارس 2020م محاصرة بظهور مرض جديد وسط معلومات مغلوطة في ظل نظام صحي منهك ووضع اقتصادي مأزوم وعملية مخاض عسير، لافتاً إلى أن الاستجابة لجائحة كورونا شابها الكثير من الإخفاق والنجاح. ودعا منوفلي إلى ضرورة أن تخرج الورشة بتقييم لتلك الفترة التي امتدت لعام وأربعة أشهر بمزيد من الشفافية والوضوح حتى يستطيعون الوقوف على جوانب الفشل والإضافة في جوانب النجاح، مؤكدا أن ذلك سوف يسهم في الخروج بخطة واضحة في ظل التغيرات الحادثة من دخول السلالات الجديدة لتقييم الوضع الحالي مضيفا أنهم لا بد أن يبذلوا قصارى الجهد والخبرة حتى تحدث دفعة قوية للاستجابة والتدخلات. من جانبه قال دكتور عابد نعمة علي ممثل منظمة الصحة العالمية بمكتب الخرطوم، إن جائحة “كوفيد – 19” أثرت على أقوى النظم الصحية والاقتصادية في العالم، لافتا إلى أن التطعيم منه قلل من الوفيات في الفترة الماضية. أشار عابد إلى ضرورة إعمال الشفافية في وضع الأرقام في (داتا) حقيقية يمكن الرجوع إليها، مشيرا إلى أهمية التقييم والتقويم لتحسين الأداء. وفي ذات السياق قال دكتور نادر الطيب مدير الإدارة العامة للطوارئ والأوبئة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، إن محلية الخرطوم ظلت تسجل أعلى الإصابات بـ”كوفيد- 19″ تليها محليتي بحري وأمدرمان، كاشفا أن عدد المعامل بولاية الخرطوم وصل إلى 43 معملا، وأن المعامل المبلغة عددها 37، وأشار إلى تزايد عدد المعامل بالمستشفيات الحكومية الذي وصل إلى ثمانية معامل. وفي السياق استعرضت دكتور عاتكة سوار ممثلة منظمة الصحة العالمية، ملامح الورشة لوضع الأهداف والاستراتيجيات والمعوقات وتسليط الضوء على الإيجابيات ودفعها والنظر إلى السلبيات بعين فاحصة لتلافيها في الفترات القادمة.

الخرطوم(كوش نيوز )