هذا ما يحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول الخبز لمدة شهر





للخبز العديد من الفوائد الصحية، إلا أن البعض يعتقد أن التوقف عن تناوله يساعد في الحفاظ على الصحة، لكن له تأثيرات على الجسم الإنسان، كما ذكر موقع “womenshealthmag”. 1- فقدان الوزن: عندما تقلل من تناول الكربوهيدرات(بحسب مصراوي) فإن أول شيء تلاحظه هو مدى سرعة انخفاض الوزن، وذلك لأنه عندما يتم تخزين الكربوهيدرات في الجسم على شكل جليكوجين، فإن كل جرام من الكربوهيدرات يخزن من ثلاثة إلى أربعة أضعاف وزنه في الماء، لذا بمجرد الامتناع عن تناول الكربوهيدرات ستفقد قدرًا جيدًا من وزن الماء وهذا يسرع تقدمك نحو أهداف إنقاص الوزن. 2- الشعور بالتعب: الكربوهيدرات، هي مصدر الطاقة المفضل لجسمك بينما تحصل على دفعة بطيئة وثابتة من الكربوهيدرات المعقدة (مثل البطاطس والشوفان)، والتي تستغرق وقتًا أطول لتتحلل إلى جلوكوز، فإن الكربوهيدرات البسيطة سريعة الهضم (مثل الخبز الأبيض والأرز) تضرب مجرى الدم في شكل سكر سريعًا ، مما يؤدي إلى ارتفاع الطاقة، لذا فإن تقليل استهلاكك من الخبز يجعلك تشعر بالتعب. 3- قد تشعر أنك مصابا بالأنفلونزا: عندما تقلل من الكربوهيدرات بشكل كبير، فقد تتعامل مع أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا مثل النعاس والألم والغثيان، بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يفقد الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات إلكتروليتات مثل الصوديوم والبوتاسيوم، مما قد يؤدي إلى بعض تلك الأعراض الشبيهة بالأنفلونزا، بالإضافة إلى مشكلات مثل خفقان القلب وتشنجات العضلات. 4- تواجه صعوبة أكبر في الذهاب إلى الحمام: تحتوي الكربوهيدرات المعقدة، مثل خبز القمح الكامل والحبوب الكاملة الأخرى، على الألياف التي تحافظ على انتظام الجهاز الهضم، لذا إذا توقفت عن تناول الكربوهيدرات المعقدة ولم تعوض الألياف المفقودة بأطعمة أخرى (مثل الخضروات والبقوليات والمكسرات) ، فقد تواجه صعوبة أكبر في الذهاب إلى الحمام. 5- خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري: وجدت دراسة نشرت عام 2014 في PLOS ONE أن الكربوهيدرات المكررة ترفع مستويات الأحماض الدهنية في الجسم (تسمى حمض البالميتوليك)، وفي الوقت نفسه، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يمكن للحبوب الكاملة تحسين مستويات الكوليسترول في الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسمنة ومرض السكري من النوع 2، لذا إذا توقفت عن تناول الخبر يعرضط ذلك لزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2. 6- انخفاض مستويات الطاقة لديك: تعتبر الحبوب الكاملة مصدرًا رائعًا لفيتامينات الحديد والمغنيسيوم وفيتامين ب ، وكلها ضرورية في الحفاظ على مستويات الطاقة، ونظرًا لأن الكربوهيدرات هي مصدر الوقود المفضل لجسمك، لذا إذا توقفت عن تناول الخبز فإن جميع خلاياك تتباطأ وتنخفض مستويات الطاقة لديك. 7- اضطراب المزاج: الكربوهيدرات سواء كانت كاملة أو مكررة، تزيد من مستويات الدماغ للناقل العصبي السيروتونين، لذلك عندما تتوقف عن تناول الكربوهيدرات الصحية مثل الحبوب الكاملة، يؤدي ذلك إلى اضطراب المزاج. الخرطوم(كوش نيو )نيخبز العديد من الفوائد الصحية، إلا أن البعض يعتقد أن التوقف عن تناوله يساعد في الحفاظ على الصحة، لكن له تأثيرات على الجسم الإنسان، كما ذكر موقع “womenshealthmag”. 1- فقدان الوزن: عندما تقلل من تناول الكربوهيدرات(بحسب مصراوي) فإن أول شيء تلاحظه هو مدى سرعة انخفاض الوزن، وذلك لأنه عندما يتم تخزين الكربوهيدرات في الجسم على شكل جليكوجين، فإن كل جرام من الكربوهيدرات يخزن من ثلاثة إلى أربعة أضعاف وزنه في الماء، لذا بمجرد الامتناع عن تناول الكربوهيدرات ستفقد قدرًا جيدًا من وزن الماء وهذا يسرع تقدمك نحو أهداف إنقاص الوزن. 2- الشعور بالتعب: الكربوهيدرات، هي مصدر الطاقة المفضل لجسمك بينما تحصل على دفعة بطيئة وثابتة من الكربوهيدرات المعقدة (مثل البطاطس والشوفان)، والتي تستغرق وقتًا أطول لتتحلل إلى جلوكوز، فإن الكربوهيدرات البسيطة سريعة الهضم (مثل الخبز الأبيض والأرز) تضرب مجرى الدم في شكل سكر سريعًا ، مما يؤدي إلى ارتفاع الطاقة، لذا فإن تقليل استهلاكك من الخبز يجعلك تشعر بالتعب. 3- قد تشعر أنك مصابا بالأنفلونزا: عندما تقلل من الكربوهيدرات بشكل كبير، فقد تتعامل مع أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا مثل النعاس والألم والغثيان، بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يفقد الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات إلكتروليتات مثل الصوديوم والبوتاسيوم، مما قد يؤدي إلى بعض تلك الأعراض الشبيهة بالأنفلونزا، بالإضافة إلى مشكلات مثل خفقان القلب وتشنجات العضلات. 4- تواجه صعوبة أكبر في الذهاب إلى الحمام: تحتوي الكربوهيدرات المعقدة، مثل خبز القمح الكامل والحبوب الكاملة الأخرى، على الألياف التي تحافظ على انتظام الجهاز الهضم، لذا إذا توقفت عن تناول الكربوهيدرات المعقدة ولم تعوض الألياف المفقودة بأطعمة أخرى (مثل الخضروات والبقوليات والمكسرات) ، فقد تواجه صعوبة أكبر في الذهاب إلى الحمام. 5- خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري: وجدت دراسة نشرت عام 2014 في PLOS ONE أن الكربوهيدرات المكررة ترفع مستويات الأحماض الدهنية في الجسم (تسمى حمض البالميتوليك)، وفي الوقت نفسه، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يمكن للحبوب الكاملة تحسين مستويات الكوليسترول في الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسمنة ومرض السكري من النوع 2، لذا إذا توقفت عن تناول الخبر يعرضط ذلك لزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2. 6- انخفاض مستويات الطاقة لديك: تعتبر الحبوب الكاملة مصدرًا رائعًا لفيتامينات الحديد والمغنيسيوم وفيتامين ب ، وكلها ضرورية في الحفاظ على مستويات الطاقة، ونظرًا لأن الكربوهيدرات هي مصدر الوقود المفضل لجسمك، لذا إذا توقفت عن تناول الخبز فإن جميع خلاياك تتباطأ وتنخفض مستويات الطاقة لديك. 7- اضطراب المزاج: الكربوهيدرات سواء كانت كاملة أو مكررة، تزيد من مستويات الدماغ للناقل العصبي السيروتونين، لذلك عندما تتوقف عن تناول الكربوهيدرات الصحية مثل الحبوب الكاملة، يؤدي ذلك إلى اضطراب المزاج.

الخرطوم كوش نيوز