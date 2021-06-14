معتصم محمود يكتب : تجميد اتحاد الخرطوم





ـ بعد تأكيدات الوزير الولائي أن استاد الخرطوم ودار الرياضة لا يتبعان للاتحاد المحلي بات اتحاد الخرطوم غير مؤهل لعضوية الاتحاد العام .

ـ عضوية الاتحاد العام تستلزم أن يكون للاتحاد المحلي استاد وعليه فقد اتحاد الخرطوم الأهلية وبات اتحادا فرعياً وربما أقل من ذلك بعد تأكيدات الوزير أن كافة الاستادات الفرعية والملاعب الترابية ملك الوزارة.

▪️قيادات باتحاد الخرطوم وضعت استادي ود نوباوي و التحرير في البال لاستعارة احدهما باسم اتحاد الخرطوم لكنها وجدت الرفض الصارم من ود نوباوي والتحرير .

▪️حتى لو وافق ود نوباوي أو التحرير فإن صاحبة الأرض (الوزاره) لن توافق لا سيما وأن اتحاد الكيماوي بادر الوزارة بالعداء.

▪️الحديث عن تضامن لجان المقاومة مع اتحاد الكيماوي يدعو للسخرية والاستهزاء .

▪️اتحاد الكيماوي هو ذاته اتحاد ونسي وما أدراك ما ونسي .

▪️نعم ونسي القيادي البارز بالمؤتمر الكيزاني وقبله قريبي همت .

▪️ذهب الرأس الكيزاني وبقي الجسد كما هو، نعم ذهب ونسي وبقيت مجموعته التي تقود اليوم اتحاد الخرطوم .

▪️نعم إنها ذات المجموعة التي أقامت احتفالية التجديد للمخلوع عمر البشير باستاد الخرطوم .

▪️الصور موجودة يا عزيزي الكيماوي والحضور أحياء يرزقون على رأسهم هاشم خلف كبير كيزان اتحاد الخرطوم الذي أشاد بدور الكيماوي في ليلة ترشيح البشير وقال (الكيماوي ولدنا، لحمنا ودمنا).

▪️إغلاق دار الرياضة امدرمان ومنع قيام مباراة هلال الفاشر والسلاطين مخطط كيزاني قميء لتعطيل الدوري .

▪️المخطط يقوده الفلول عبر تحالف اتحادات الخيش الذي يجلس الكيماوي على قياداته كنائب رئيس .

▪️الكيماوي جعل من استاد الخرطوم مقراً للتحالف الكيزاني حيث عقدوا أكثر من اجتماع بالاستاد والذي تحركت منه مسيرة الفلول نحو اجتماع جبل أولياء .

▪️الكيماوي الذي تبرع بترحيل الفلول لجبل اولياء هو ذاته الذي فرض على قيادات الأندية الدخول لمباريات فرقها برسوم !!

▪️ من حق الاتحاد العام استعادة استاد الخرطوم طالما أن الكيماوي جعل منها وكراً للزواحف وغيرهم من أعداء الاتحاد العام .

▪️أندية الخرطوم تدرك تماماً أن لا عداء للاتحاد العام معها وأن المُستهدف من القرارات شُلة الكيماوي لا أندية الخرطوم .

▪️بروف شداد ابن الخرطوم لعب في أبو عنجة ودربها قبل أن يدرب الهلال .

▪️محاولات شُلة الكيماوي الاعتذار للاتحاد العام لن تُجدي والكره الآن في ملعب الأندية .

▪️على تجمعات المناطق الأربع (خرطوم، أمدر، بحري، الجموعية) التحرك لسحب الثقة من

اتحاد الكيماوي الكيزاني، اتحاد ونسي .

▪️ مجموعة الــ (54) التي عقدت اجتماعها الضجة بالصافية تملك الأغلبية الكافية لإزاحة اتحاد ونسي .

▪️تحالف الخيش يسعى لفرض رئيس جديد لاتحاد الخرطوم يوالي الفلول ويتخذ من الخرطوم منصة لاستهداف الاتحاد العام !!

▪️المرشح المذكور لا يملك المؤهل الإداري ولا الأكاديمي وصحيفته الجنائية معلومة للجميع .

▪️لا يملك إلا المال المشبوه الذي يوزعه على المتسولين ممن لا يستحون والكاميرات تصورهم وهم يبيعون أصوات أنديتهم بثمن بخس .

▪️إن عذرنا أصحاب الحاجة في قبض مال التسول فكيف نعذر رئيس النادي البحراوي الذي يملك المدارس والمال !!

▪️ كيف لمثل هذا الشخص أن يكون صاحب مدرسة ومُربي !!

▪️كيف منحت وزارة التربية مثل هذا الشخص تصديق مدرسة !!

▪️سنعود لهذا الشخص مجدداً ولمسؤول التحكيم الذي بات أكبر المتسولين .

صحيفة الصيحة