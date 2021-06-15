صحة الخرطوم تقر بفشلها في بروتوكول التباعُد الاجتماعي لمكافحة “كورونا”





طَالَبَ خبراء ومُختصون في الطوارئ الصحية بضرورة قيام قسم خاص بمخاطر الاتصال لمجابهة الكوارث والأوبئة بصورة دائمة، ونوّهوا إلى أهمية مشاركة أجهزة الإعلام وتدريبها على عمل الطوارئ وكيفية مُجابهتها.

فيما أقرّت وزارة الصحة بفشلها في تنفيذ بروتوكول التباعُد الاجتماعي لمكافحة فيروس “كورونا”، فيما شَدّدَت وزارة الصحة ولاية الخرطوم على أهمية تقوية النظام الصحي لمُجابهة الأوبئة والطوارئ عبر الإنذار المبكر والتنبؤ بها والاستعداد لها عبر خُطط مُستديمة.

وكشف مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم، د. محجوب تاج السر منوفلي لدى مُخاطبته، ختام الورشة بفندق القراند هوليداي فيلا أمس، عن وجود مشاكل تُواجه القطاع الصحي، لافتاً إلى عدم وجود نظام واضح خلال الفترة الماضية، وأقرّ محجوب بفشل وزارته خاصّةً الإدارات المنوط بها إنجاز تنفيذ بروتوكول التباعُد الاجتماعي لمكافحة الفيروس، عازياً ذلك للعادات والأعراف السودانية، وقال إنه من الصّعب على الشعب السوداني تغييرها بين ليلة وضحاها، وقال إنه إبان تولِّيه إدارة الطب العلاجي، أن إدارته كانت تعمل بمعزل عن إدارات الوزارة الأخرى خلال الموجة الأولى لتفشي فيروس “كورونا”، عَازيًا ذلك إلى ظهور الفيروس وعدم وجود خطة واضحة لمُجابهته، وقال إن كل تلك الأسباب تجعل من الأهمية بمكان توحيد الخُطط لمكافحة جميع الجوائح والعمل بمظلة واحدة وتوحيد جهود كل الشركاء لتقليل التقاطُعات التي تحدث بين الجهات ذات الصلة، وأشاد منوفلي بجهود اللجنة العليا للطوارئ الصحية وعملها في الموجة الأولى واتّخاذها قرارات سريعة وداعمة بشكل كبير في تلك الفترة.

الخرطوم- ابتسام حسن

صحيفة الصيحة