معتصم محمود يكتب : الثلاثاء 15 يونيو مدرب الوطني يحرج الإعلام اللاوطني





ـ سحب فرنسي المنتخب (جكسا، الشغيل، فارس، السموأل ، أبو عشرين) ودفع بــ (طبنجه، التاج، ضياء، تيري، الجزولي، الحارس محمد المصطفى).

▪️سحب فيليود لاعبي الهلال ودفع بتشكيلة حمراء وافقت هوى صحافة المشجعين التي زعمت أن المنتخب هلالي !! .

▪️ لم يسد محمد المصطفى محل أبو عشرين وتسبب في هدف لا يدخل مرمى حارس روابط، ولم يقدم تيري والجزولي ربع ما قدمه جكسا .

▪️فقد المنتخب نتيجة المباراة وفقد درجات تصنيف الفيفا .

▪️تلقي الصقور أول خسارة بعد (4) انتصارات توالياً، انتصارات مدوية على منتخبات بوزن جنوب افريقيا وغانا .

▪️صفع الفرنسي صحافة المشجعين وأثبت عملياً أن تشكيلة المباراة الأولى هي تشكيلة النصر وهي التي ينبغي الاعتماد عليها في مباراة ليبيا الفاصلة .

▪️تشكلية المنتخب ينبغي أن تخضع للجاهزية وليس للموازنات الاسترضائية .

▪️فرنسي المنتخب لا يشجع الهلال ولا ينتمي للمريخ، تلك حقيقة يدركها كل صاحب ضمير سليم .

▪️من قبل دفع سيد سليم بتشكيلة فيها (10) من الهلال ولاعب مريخي واحد .

▪️فعلها سيد سليم المريخي الصميم ولم يعترض أحد من الكيان الأحمر .

▪️يومها كانت الإدارة الحمراء بقامة النادي، انتماء للوطن لا يتعارض مع حُب النادي .

▪️في ذاك الزمن الجميل أعاد رئيس المريخ نجم الهلال الأول للعرضة شمال واعتذر له بلطف للنجم الهلالي عن ضمه للمريخ .

▪️اللاعب الجماهيري الأزرق غضب من إدارة الهلال لموقف معين وقطع الزلط لكن أبو جنه أعاده تماماً كما أعاد البابا كابتن المريخ إبراهومة .

▪️يومها كانت صحافة المريخ معافاة، تحب المريخ دون أن تكره الهلال .

▪️نذكر من هؤلاء الفقيد أحمد محمد الحسن الذي لم يغب عن أية مناسبه زرقاء ونذكر أيضاً سيف المريخ البتار (سيد الاسم) صلاح سعيد الذي لم يتسلم مظروفاً أو يقبل مكرمة حتى مغادرته الفانية بمكيدة تم توثيقها في كتاب ستصدر منه الطبعة الثانية الشهر القادم وسيكون متاحاً عبر الأسافير .

▪️ قلوبنا مع المنتخب وهو يتأهب لمباراة السبت أمام نظيره الليبي.

▪️صحيح أن المنتخب الليبي خرج من تصفيات الكان بعد خسارتين توالياً من تونس وتنزانيا لكنه أعاد صفوفه عبر مدرب عاااالمي .

▪️الاتحاد الليبي تعاقد مع الاسباني خافيير كليبنتي الذي سبق وأن قاد لبيبا (13ــ 2016) وحصد معه لقب الشان.

▪️خافيير درب منتخبات الكاميرون، صربيا والمنتخب الاسباني نفسه (92 ــ 1098) كما درب عددا من الأندية الاسبانية منها اتلتيكو مدريد ذائع الصيت .

▪️من عاليه نقول إن مواجهة السبت القادم لن تكون سهلة في مواجهة منتخب يقوده مدرب صاحب سيرة ذاتية مميزة .

▪️ الصقور ستستفيد من ملعب المباراة كونه في أرض سودانية .

▪️نعم الدوحة أرض سودانية للمحبة التي يحملها الشعب القطري لنظيره السوداني فضلاً عن الجالية السودانية الكبيرة والتي شكلت لجنة عليا لاستقبال ودعم الصقور.

▪️لولا ظروف كورونا اللعينة لاحتشد ملعب المباراة بذات الحشود التي ضاق بها استاد محمد بن زايد بأبوظبي لمتابعة قمة (محمد موسى والنعسان) .

▪️جمهورنا بالدوحة سيكون اللاعب الذي يصنع الفارق في مواجهة المنتخب الليبي .

▪️الجمهور الأسمر على المدرجات سيرتدي شعار السودان .

▪️شكراً أبناء السودان بالدوحة، شكراً كبيرا الجالية ورمزها د. الخندقاوي فأنت دائماً في الموعد .

صحيفة الصيحة