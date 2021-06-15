359 ألف مواطن تم تطعيمهم بولاية الخرطوم





أوضح د. جمال محمد عثمان مدير ادارة التحصين بالإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة ولاية الخرطوم عن تطعيم عدد 359.883 ألف مواطن بلقاح استرازينيكا ضد وباء كوفيد(19). جاء ذلك اليوم بالوزارة(بحسب سونا) خلال اجتماع اللجنة الفنية للكوفيد (19) مؤكدا استمرار التطعيم للجرعة الاولي والثانية عبر المراكز الصحية الثابتة بالمحليات حيث تحوي كل محلية على أكثر من 20 مركزا للتعطيم ، مبينا أن المستهدف من التطعيم الكوادر الصحية والفئات العمرية من 45 الى 59 من ذوي الأمراض المزمنة والأعمار من 60 وما فوق دون شروط. وناشد جمال المواطنين بضرورة التطعيم الأمر الذي يسهم في الوقاية من الإصابة بالمرض والعمل علي الحد من انتشاره.

الخرطوم (كوش نيوز)