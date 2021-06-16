وزير الصحة يصادق على تحويل مستشفى الأسنان بالجزيرة الى مركز لتدريب الأطباء





أكد وزير الصحة الاتحادي الدكتور عمر النجيب حرص وزارته على دعم ومؤازرة القطاع الصحي من خلال إنفاذ الخطط والبرامج الإسعافية لتلبية الاحتياجات العاجلة للمؤسسات الصحية المختلفة.

جاء ذلك لدى زيارته أمس لعدد من المؤسسات الصحية بولاية الجزيرة، وأثنى على إدارة الاسعاف المركزي ومشروع طب الأسرة بالولاية وقال وزير الصحة إن الاسعاف المركزي يلامس خطط وزارته لدعم النظام الصحي لارتباطه المباشر بالأسرة والمجتمع ولاسهامه في تطوير حزم الطب الوقائي وخدمات الرعاية الصحية الأساسية، مؤكداً حرص وزارته على الشراكات الاستراتيجية مع الصندوق القومي للتأمين الصحي الذي يعتبر أداة فاعلة للتوسع في الخدمات الصحية، واهتمامها الكبير بدحر مرض الملاريا والأمراض الوبائية المختلفة.

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة