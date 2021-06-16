88 إصابة جديدة بكورونا و 4 وفيات خلال يومين





أعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل 88 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات وتعافي حالة، وذلك حسب التقرير الوبائي للفترة من 13-14 يونيو، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى (36347) حالة إصابة. فيما وصل إجمالي الوفيات إلى (2737) وفاة (بحسب سونا) وتعافي (30062) حالة منذ بداية الجائحة في مارس 2020. ودعت إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة المواطنين للإلتزام بالإجراءات الصحية واتباع الإرشادات الصحية بارتداء الكمامة وغسل الأيدي وتجنب المصافحة والإزدحام والحفاظ على المسافة الآمنة.

الخرطوم(كوش نيوز )