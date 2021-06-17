معتصم محمود يكتب : الاتحاد يتراجع والوزير ينتصر





ـ كما توقعنا تراجع اتحاد الكيماوي عن تجميد النشاط ولحس قراره بعد ساعات من إصداره، قرار ارتجالي لم يصمد 12 ساعة !!

▪️بقايا مجلس ونسي ذهبوا للوزير بمكتبه وأعلنوا التراجع بل وإصدروا بياناً مشتركاً مع الوزارة أكدوا فيه حق الوزارة في التدخل عبر المفوضية !!

▪️قال إيه (تكامل الأدوار بين الوزارة والاتحاد والمناصحة)!!

▪️ ما كان من الأول وبدون عنتريات فارغة .

▪️الوزير الراكز أوضح في بيان سبق اللقاء أن ديم سلمان غير موفق لأوضاعه ونظامه الأساسي يؤكد تابعيته للمفوضية .

▪️بيان الوزير موضوعي، مقنع وفيه قنبلة لم تكن على البال وهي أن اتحاد الخرطوم طلب من الوزير قبل بداية الدورة الثانية تجميد النشاط لأسباب زعم أنها مالية لكن الوزارة رفضت .

▪️لأول مرة يعجز الاتحاد عن إدارة منافساته لأسباب مالية !!

▪️ماجد راس كان يدبر المال ومن قبله عبد العزير نصر الدين لكن تم التآمر عليهما وإجبارهما على الاستقالة !!

▪️من تآمر على الثنائي يكره بحري وممثليها رغم ادعائه أنه من بحري !!

▪️وفد اتحاد ونسي بقيادة الكيماوي الذي ذهب للوزارة معتذراً لم يرد على بيان الوزير وحكاية التجميد لأسباب مالية .

▪️مجلس بقايا ونسي ربما خاف من كشف الوزير لبلاوي أخرى فآثر الصمت الجبان .

▪️وفد الاستسلام الذي ذهب للوزارة وقدم فروض الولاء والطاعه لم يضم أبناء منطقة الخرطوم!!

▪️لماذا تم تجاهل رباعي منطقة الخرطوم (عدوي، العمدة، فتوح وجعفر) !!

▪️لماذا يستهدف أسامة عبد السلام أبناء الخرطوم وماذا يريد منها !!

▪️أسامة الذي رفض أن يكون لقاء الوزير مع الاتحاد بنادي القوز بزعم أن القوز يدعم الجنرال مضوي !!

▪️نحمد للكيماوي أنه يكره الخرطوم ويناصر الشاذلي بالعلن ولا يستحي أن يقود الزفة ويشارك في المهرجانات مدفوعة الأجر لكن ود عبد السلام يساند الشاذلي متخفياً ويظهر خلاف ما يُبطن .

▪️الكيماوي تجاهل رجال بقيمة عدوي والعمدة وجعفر وفتوح واصطحب معه المدعو نزار الكون صاحب القدرات الإدارية المتواضعة .

▪️ما هي مؤهلات نزار وما هو مستواه الأكاديمي وخبراته الإدارية وهل هناك أضعف منه في تاريخ لجان التحكيم !!

▪️هل يعرف نزار مبادئ التحكيم حتى تُعهد إليه رئاسة اللجنة !!

▪️هل هناك استهتار باللجنة أكثر من إسنادها لمن لا يعرف مساحة الملعب !!

▪️ من يحاول التأثير على حكم لمصلحة ناديه هل يصلح لرئاسة اللجنة !!

▪️إجمالاً نقول شكراً لتنسيقية التجمعات وهي تنجح في نزع فتيل الأزمة .

▪️شكراً حسين قبالة رئيس التنسيقية، شكراً قيادات التنسيقية بطه، مولانا ماجد، التوم، حسنين، شكراً الجنرال مضوي صاحب الفكرة وعرابها .

▪️شكراً للوزير الثائر الذي استجاب لدعوة التنسيقية وحضر بنفسه لمطعم الساحة وغادرها حين حضر ضيف غير مرغوب فيه طفح لسانه ببذيء القول .

▪️القضية الآن عند النيابة والشهود كُثر، إرسال الأجاويد غير مجد والاعتذار مرفوض .

▪️خليك راكز وبلاش جُرسة .

▪️سنكتب في قادم المواعيد عن من يدعي أنه ضابط رفيع في مخابرات دولة مجاورة !!

صحيفة الصيحة