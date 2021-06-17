الصحة: وصول شحنة أخرى من (الفاكسين) التطعيم مطلع يوليوالمقبل





أعلن مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. محجوب تاج السر منوفلي عن وصول شحنة أخرى من (الفاكسين) التطعيم مطلع يوليو المقبل لمواصلة التطعيم للذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح استرازينكا. وأقر محجوب خلال ورشة الاستعراض المرحلي لاجراءات الكوفيد وتقييم التدخلات من بداية الجائحة بالوزارة اليوم بأن الصحة ليس لديها حاكمية على مؤسساتها معتبرا ذلك الامر من الاشكاليات الكبيرة التي تواجه القطاع الصحي(بحسب سونا) مؤكدا بأن القطاع الخاص قطع أشواط عديدة في جانب الحاكمية ،كاشفا بأن الوزارة بصدد تعديل الصورة المقلوبة وذلك من خلال الرجوع إلى الرعاية الصحية الأولية باعتبارها المستوى الأول لتقديم الخدمة وتقوية النظام الصحي من خلالها وذلك حتى لايحدث للصحة من اغلاق للمستشفيات كما حدث ذلك خلال جائحه كورونا. مثمنا الدور الكبير الذي بذلته إدارة الرعاية الصحية الأولية وعلى وجه الخصوص إدارة التحصين من مجهودات جبارة من جعل امر الفاكسين واقعا معاشا. وحيا منوفلي إدارة التحصين بالوزارة بأنها من الإدارات التي تمتلك خبره كبيرة وخطط واضحة وتنظيم كبير ،وقال بأن هناك تقاطعات في ميزانيات التطعيم ولكننا وصلنا في الصحة الي قناعة تامة بأن التطعيم هو الحل الامثل حتى لا نضطر الي الصرف على مراكز العزل والاكسجين. وفي ذات الاتجاه اوضحت ممثل منظمة الصحة العالمية بأن صحة الخرطوم وقفت على قدم وساق في إنجاح حملة التطعيم بلقاح كوفيد 19 وأرجعت ذلك الي ان ولاية الخرطوم لها تجربة كبيره وناجحة في حملات التحصين.

الخرطوم(كوش نيوز )