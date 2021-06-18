بعد حالات الإصابة بالفطر الأسود والأبيض..ظهور أوّل إصابة بالفطر “الأخضر”





بعد حالات الإصابة بالفطر الأسود والأبيض والأصفر.

سجلت الهند أول حالة إصابة بعدوى “الفطر الأخضر” لشخص تعافى من إصابته بفيروس كورونا المستجد في ولاية ماديا براديش.

والفطر الأخضر هو أحدث عدوى لداء الرشاشيات تحدث نتيجة نوع من العفن يصيب الجهاز التنفسي، أثر على رئتي المصاب وكذلك الجيوب الأنفية التي أصيبت بالنزيف.

والمصاب الذي يبلغ من العمر 34 عاما أصيب بفيروس كورونا لمدة شهرين، قبل إصابته بنزيف في الأنف وحمى، والذي أثبتت الاختبارات إصابته بعد ذلك بعدوى الفطر الأخضر.

وقال رئيس أمراض الصدر في معهد سري أوروبيندو للعلوم الطبي الدكتور رافي دوسي، بحسب وكالة العربية نت، إنّ المريض لم يستجب للعلاج الذي يتلقاه، نظرا لأن 90% من رئتيه مصابة العدوى، وقد تم نقله جوا إلى مستشفى هندوجا في مومباي. وأكد أن الفطريات الخضراء تختلف عن الفطر الأسود ولهذا طالب بالمزيد من البحث للتعرف على أعراضه.

وكان المريض تعافى من كوفيد-19، وطُلب منه الخضوع لبعض الاختبارات حيث اشتبه الأطباء في إصابته بالفطر الأسود. لكن الفحوض أثبتت إصابته بالفطر الأخضر.

ويقول الدكتور رافي دوسي، إن المرض هو عبارة عن عدوى داء الرشاشيات بينما هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول الفطر الذي تسبب فيه.

وتشير المعلومات إلى أنّ الفطر الأخضر أو داء الرشاشيات هو عدوى نادرة تسببها أنواع شائعة من الفطريات تعرف باسم الرشاشيات. تمّ العثور عليه داخل وخارج الهند، وتحدث عدوى الرئة الفطرية هذه نتيجة استنشاق بعض “أبواغ العفن”.

وينضم داء الرشاشيات إلى القائمة المتزايدة من الأمراض الفطرية “ذات الترميز اللوني” التي ظهرت لدى مرضى كوفيد-19 والمتعافين منه.

وقال الدكتور رانديب جوليريا يحسب ما ذكر موقع سي.إن.بي.سي-تي: “هناك أنواع مختلفة من الالتهابات الفطرية مثل المبيضات، وداء الرشاشيات، والمكورات الخفية، وداء النوسجات، وداء الفطار الكرواني”.

ويمكن أن يحدث داء الرشاشيات بمجرد استنشاق جراثيم مجهرية من نفس نوع الفطر. وفي الظروف العادية يقوم جهاز المناعة في الجسم بمواجهة أي جراثيم، أما في بعض الحالات، لا يكون الجسم قادرًا على قمع نمو الجراثيم.

ويمكن أن يسبب عدوى داء الرشاشيات (حمة، ألم صدر، سعال، سعال مصحوب بدم، ضيق في التنفس).

وتنصح المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها المرضى الذين عانوا مؤخرًا من أمراض الرئة، مثل كوفيد-19، أو الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة حاليًا، بحماية أنفسهم من خلال تجنب الغبار والأتربة والجسيمات الصغيرة الأخرى من دخول رئتيهم واستخدام أقنعة من نوع “إن 95”.

باج نيوز