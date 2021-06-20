



السؤال : اكتشفت أن زوجي يتكلم مع نساء فماذا أفعل؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.

فلا شك أن هذا من البلاء المبين؛ حيث كان حريَّاً بهذا الرجل الذي أكرمه الله بنعمة الزوجية والذرية أن يرعى نعمة الله عليه، وأن يكون من أهل الاستقامة والسداد، وأن يكثر من ذكر الله وشكره، ثم إن بدا له أن يتزوج بثانية فما ضيَّق الله عليه، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، والواجب عليك أمور:

أولها: الإكثار من الاستغفار؛ فمن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب

ثانيها: الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسـلم ليكفيك الله تعالى ما أهمك وغمَّك

ثالثها: حسن التبعل لهذا الزوج وطاعة الله فيه بالتزيُّن والتجمُّل وحسن الخطاب لعل الله يهديه سواء السبيل

رابعها: العمل على تقوية إيمانه بحثِّه على الصلاة في وقتها وقراءة القرآن وحضور مجالس الذكر وشغل وقته بالنافع المفيد من الأعمال

وبعد هذا كله عليك اليقين بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الهداية من الله تعالى أولاً وآخراً؛ {إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين}

الشيخ عبدالحي يوسف