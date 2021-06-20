الصحة: فتح أبواب القمسيونات الطبية في كافة الولايات واستخراج شهادة التطعيم مجاناً





عقد وزير الصحة د. عمر النجيب، اجتماعاً اليوم بمقر القمسيون الطبي لمعالجة مشكلات استخراج شهادة التطعيم ضد كورونا، وذلك بحضور كل من مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة زين العابدين عثمان أحمد ومدير دائرة الجنائيات اللواء شرطة عبد الروؤف الضو ومدير المباحث اللواء شرطة سليمان خريف. وأوضح وزير الصحة(بحسب السوداني) أن الإشكالات تمثلت في الأعداد الغفيرة جداً من المواطنين الطالبين لاستخراج الشهادة للسفر للمملكة العربية السعودية تحديداً، مبيناً أن الاجتماعات ناقشت هذا الموضوع من جوانب متعددة أولها مسألة المنافذ وخدمات الجمهور، مشيراً الى أن المنفذ الوحيد الذي كان يعمل خلال الفترة الماضية لاستخراج الشهادات هو القمسيون الطبي العام في الخرطوم بحري نسبة لأن العدد كان محصوراً وقليلاً. وعزا وزير الصحة، الإشكال الذي حدث لجهة أن القمسيون الطبي هو مبنى صغير في وسط حي سكني وبحكم موقعه ومهامه هو غير مستعد للتعامل مع جمهور فيه الآلاف من الناس، مؤكداً أنه تم الاتفاق على فتح منافذ جديدة للجمهور لحل الإشكال حلاً جذرياً، كاشفاً أن المنافذ التي سيتم افتتاحها والمتمثلة في منفذ المغتربين بـ(٢١) محطة تم الترتيب لتجهيزها بكل المعدات لتسريع وانسياب وتيرة العمل، كما كشف د. عمر النجيب، عن الاتفاق مع ولاية الخرطوم لدخول (٤) قمسيونات طبية في الولاية لتقديم الخدمة للمواطنين المسافرين والراغبين في استخراج شهادة التطعيم. وأكد وزير الصحة أن القمسيونات الطبية في كافة الأقاليم والولايات ستفتح أبوابها لاستخراج الشهادات محلياً، معلناً عن إلغاء كافة الرسوم واستخراج شهادة التطعيم مجاناً في كافة المنافذ، وذلك في إطار تسريع الاجراءات وتسهيلها على المواطن. وأقر وزير الصحة أن مسألة الرسوم خلقت سوق سمسرة، لجهة أن الرسوم لا يتم تحصيلها نقداً وانما عبر خدمة التحويل البنكي التي هي ليست متاحة لكافة الناس. وقال د. عمر النجيب، إنه تم خلال الاجتماع اليوم الاتفاق على عدم اشتراط وجود تذكرة سفر باعتبار أن استخراج الشهادة حق لأي شخص حصل على التطعيم، وكشف عن ترتيبات متعددة مع الأجهزة النظامية لاستخراج شهادة التطعيم بصورة منظمة. وأقر وزير الصحة أن مشكلة العدد الكبير من الكروت المزورة التي تلاحظت خلال الفترة السابقة لعبت دوراً كبيراً في الازدحام والتأخير، وأفرزت سوق سمسرة يبيع الكروت بأسعار غالية، موضحاً أن الاجتماع قرر وضع كافة المعلومات يوم الخميس القادم في السجل المركزي للتطعيم وربطها بالسجل المدني لتسريع عملية استخراج الشهادة. وأكد وزير الصحة أن أي شخص يتضح ان كرته الخاص بالتطعيم مزور سيتم التحري معه، وأي مؤسسة تعمل على تزوير كروت التطعيم ستقع تحت طائلة القانون، مناشداً المسافرين بعدوم الوقوع ضحايا للخداع. وأكد وزير الصحة أن أكثر من (٨٠٠) سيتسلمون اليوم شهادة التطعيم ضد كورونا، كاشفاً عن استخراج (١٠٠٠) شهادة يوم غدٍ الإثنين، مشيراً إلى أن البقية سيتسلمون شهاداتهم من المراكز الجديدة، وأضاف ان “القمسيون الطبي سيستخرج الشهادات بعد غدٍ لكل المواطنين الذين تقدموا اليوم. وقال د. عمر النجيب إن مسألة التطعيم ضد فيروس كورونا تأتي في إطار مساعدة وخدمة الدولة لمواطنيها، موضحاً أن الكمية من اللقاح الخاص بالتطعيم ضد فيروس كورونا التى وصلت إلى البلاد محدودة، مبيناً أن الفئات المستهدفة بالتطعيم شملت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والكوادر الصحية، مضيفاً أن الحكومة استثنت مواطنيها المسافرين العاملين بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن كافة المواطنين “المسافرين والموجودين” سيتم تطعيمهم.

الخرطوم(كوش نيوز )