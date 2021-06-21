السودان يحرز المركز الثاني بالعالم بعد فينزويلا في معدل التضخم





ضريبة التضخم رب رب: حسب البروفيسور ستيف هانكي, بلغ معدل التضخم في السودان – علي أساس سنوي – 232%. وهو ثاني اعلي معدل في العالم بعد فينزويلا. ومن المرجح ان يرتفع هذا المعدل في الفترة القادمة خاصة مع ارهاصات تعويم سعر الصرف الجمركي.

ولكن لو افترضنا ثبات هذا المعدل الي نهاية العام – وهذا افتراض يجامل الحكومة- فهذا يعني ان الجنيه السوداني يفقد 70% من قوته الشرائية في 2021 بعد ان فقد 60% من قيمته في 2020. كل هذا يعني انه بالنسبة للشخص الذي لم يتغير دخله يكون قد عانى تبخر 60% من دخله الحقيقي في 2020 ثم فقد 70% من قيمة ما تبقي منه في 2021 تحت ضربات التضخم الناجم من سياسات الحكومة المالية والنقدية.



ورغم كل ذلك لا تولي الحكومة مشكلة التضخم الاهتمام اللازم أو أي اهتمام دع عنك وضعها كقضية مركزية في هذا المنعطف وهذا يعني ان كل تصريحات الحكومة عن اهتمامها بمعاش الناس محض هراء وبلشتة بعين قوية.

معتصم أقرع

