



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 21 يونيو 2021م

صحيفة المواكب:

إحالة شقيق المخلوع وضباط مخابرات للمحاكمة

قوات من الدعم السريع و الشرطة تخلي آلاف المعدنيين من مناطق تنقيب بأبي حمد

ضوابط وشروط مرحلية للإستثناء الممنوح للمغتربين بشأن السيارات

إطلاق سراح متهمين بمحاولة انقلابية على الحكومة الانتقالية

خالد عمر : الحكومة تبذل جهوداً لتوفير السلع الإستراتيجية

التربية توضح تفاصيل سقوط ارقام جلوس ل 13 طالب بالخرطوم

صحيفة أخبار اليوم:

عقب اجتماع برئاسة مناوي .. قيادي بالأمة: الحكومة بدون حاضنة سياسية.

لجنة الأمن و الدفاع تبحث تشكيل القوات المشتركة لحسم التفلتات بالبلاد.

الغرفة المركزية للسلع الاستراتيجية تستعر الموقف الحالي للسلع.

السفير الإماراتي يفتتح قاعة الشارقة في ثوبها الجديد.

صحيفة الوطن:

النيابة تحيل قضية المتهمين بقتل الشهيد محجوب التاج للمحكمة.

مجلس الوزراء يوجه باستخدام سيارات الدولة الرسمية في نقل الطلاب.

نبيل أديب: تمسك حركة الحلو بعطلة الأربعاء وحذف البسملة لا معنى له.

اطلاق سراح على مجوك ومتهمين في محاولة أكتوبر الانقلابية.

صحيفة السوداني:

تأسيس أول بورصة للذهب بالسودان

وزير شؤون مجلس الوزراء يُوجِّه بترحيل طلاب الشهادة السودانية.

التعليم العالي تمنح إجازة طارئة لمنسوبيها بسبب اعتداءات طلاب جامعة الجنينة.

الصحة: فتح أبواب القمسيونات الطبية في كافة الولايات واستخراج شهادة التطعيم مجاناً.

إطلاق سراح علي مجوك المؤمن.

التجارة: تحديد أسعار 10 سلع ضرورية.

اعادة 47 من المفصولين تعسفياً للعمل بديوان الزكاة.

نداء السودان يتمسك بإعادة هيكلة (قحت) وإصلاح الفترة الانتقالية.

تخصيص “13” محطة بالخرطوم لتزويد الشاحنات بالوقود.

صحيفة النيل الدولية:

مرسوم دستوري بتطبيق نظام الحكم الذاتي بالنيل الازرق وجنوب كردفان.

نداء السودان: الحكومة الانتقالية بلا حاضنة سياسية.

اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع تبحث تكوين القوات المشتركة.

على متن سيارات عسكرية ودراجات نارية.. (هودو): 200 مسلح بزي الدعم السريع والدفاع الشعبي ينهبون أسواق مناجم الذهب في (كالوقي).

النيابة العامة تحيل بلاغي الشهيد محجوب التاج وشقيق المخلوع للمحكمة.

غرفة السلع الاستراتيجية: القمح والدقيق يكفي حتى ابريل 2022م.

صحيفة القوات المسلحة :

برئاسة العطا .. اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع تبحث تكوين القوات المشتركة.

مناوي يجتمع بالفريق المكلف بتسريع اجراءات خروج اليوناميد.

حجر يؤكد اهتمام الدولة بالتعليم.

وزارة صحة الخرطوم تعلن انخفاض حالات الكورونا.

سما نيوز:

التجارة تضع ضوابط وشروطا للاستثناء الممنوح للمغتربين.

الأمانة العامة لمجلس السيادة تصدر توضيحا صحفيا حول مقر المجلس القومي للاشخاص ذوي الإعاقة.

الادارة العامة للجوازات تمدد صلاحية الجواز لعشرة سنوات.

برئاسة عضو السيادي الفريق العطا : اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع تبحث تكوين القوى المشتركة.

النيلين