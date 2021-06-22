رئيس دولة للمواطنين: لقاح كورونا أو الاعتقال





يبدو أن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لم يعد خيارا في الفلبين، بعد تصريحات الرئيس الأخيرة المثيرة للجدل كالعادة. فقد هدد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي باعتقال رافضي التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وطالبهم بـ”مغادرة البلاد” إذا لم يتعاونوا مع جهود احتواء الوباء. وعبر دوتيرتي، المعروف بحطاباته العاصفة والصاخبة، في تصريحات متلفزة ليلة الاثنين، عن سخطه تجاه الأفراد الذين يرفضون تلقي اللقاح ويتسببون في تفشي الوباء. وقال وفق اسكاي نيوز: “لا تسيؤوا فهمي. هناك أزمة تواجه هذا البلد. هناك حالة طوارئ وطنية. إذا كنت لا ترغب في الحصول على اللقاح، فسوف يُلقي القبض عليك”. وأضاف: “إذا كنت رافضا للقاح، غادر الفلبين”، مضيفا أنه سيأمر حكام القرى بإعداد قائمة بالسكان الرافضين لتلقي اللقاح.

الخرطوم ( كوش نيوز)