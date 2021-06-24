



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 24 يونيو 2021م

الانتباهة:

حكم بالقطع من خلاف على زعيم من ”النيقرز”

البرهان: لن نسمح لطرفٍ ثالثٍ بزرع الفتن مع الدعم السريع

السودان يحصل على تمويل يسمح بتسوية الديون

تنحي قاضي محكمة بكري وآخرين في تهريب محكوم بالمؤبّد

مركزي التغيير: مبادرة حمدوك لم تطرح للنقاش بعد وليست بديلاً للتحالف

أحداث صاخبة تلغي مؤتمرًا لاتحاد مزارعي الجزيرة

الحراك السياسي:

وزير التجارة لـ”الحراك السياسي”: ضوابط جديدة لمنع التهرّب من حصائل الصادر

مدني عباس لـ”الحراك السياسي”: أعوان”المخلوع” وراء تشظيّ مكونات الثورة ويتحرّكون من مؤسسات الدولة

“7” فصائل اتحادية توقّع على وثيقة للوحدة استعدادًا للانتخابات

نداء السودان يمهل الائتلاف الحاكم 10 أيام لإجراء إصلاحات

مشروع أوروبي لتعزيز الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة

مياه الخرطوم: أزمة الجازولين عطّلت مشروع حفر 40 بئرًا

حمدوك يوجّه بالمضي قدمًا لتحقيق السلام المجتمعي بين الكيانات المتحاربة

الحداثة:

النيابة العامة تخلي سبيل 13 من أعضاء لجان المقاومة

لجنة المفصولين تعسفيًا: هناك مخطط لإفشال عملنا

وزارة الصحة تعلن توفير أدوية السرطان

“100” مليون دولار منحة من مؤسسة التنمية الدولية

وزير الاستثمار: لن نودّع تدهور الكهرباء والبنى التحتية دون استثمارات جادة

“التجارة” تعلن عن ضوابط لاستيراد السلع للأغراض التجارية والشخصية

السوداني:

البرهان : الجيش والدعم السريع بالمرصاد للعدو الذي يسعى لتفكيك السودان

د. غازي: مبادرة حمدوك تحتاج لأكسجين ومن الصعب طلب إقالة الحكومة

نداء السودان: المجلس المركزي لـ (قحت) لا يمثل الخاصنة السياسية

ضوابط جديدة لاستيراد السلع التجارية والشخصية

تباينات سياسية حول مبادرة رئيس الوزراء

الوطن:

(الوطن) تكشف تفاصيل تهريب ذهب من نيالا عبر بدر للطيران

مستشار حمدوك: خلافات المكون العسكري تشكل خطورة على البلاد

من داخل القيادة .. البرهان وحميدتي يؤكدان تماسك المنظومة الأمنية

مستشار حمدوك: لا خوف من مواكب 30 يونيو

والي جنوب كردفان يطالب المركز بإرسال قوات عسكرية لضبط التفلتات

الدقير: مبادرة حمدوك مهمة وجاءت في الإتجاه الصحيح

أخبار اليوم:

مستشار لحمدوك يجدد الحديث حول خلافات العسكريين والبرهان وحميدتي ينفيان.

مجلس قوى نداء السودان يجمد عضويته في قوى الحرية والتغيير.

مبارك الفاضل : مبادرة حمدوك اغفلت عيوب وقصور الوثيقة الدستورية والتعديلات غير الدستورية.

سفير السودان بامريكا: مائة مليون دولار من التنمية الدولية للسودان.

عاصم البلال يكتب: إنتقالية ليست كما ديقراطية الشريف .. عليك حمدوك بالصياح جر لكل مهوهو.

النيل الدولية:

تقرير: وفد من الموساد وصل الخرطوم واجتمع بقائد الدعم السريع

البرهان وحميدتي يظهران سويا لنفي ما يثار عن خلاف عسكري – عسكري

صندوق النقد يعلن عن حزمة مالية لإلغاء ديون السودان

رجاء نيكولا تلتقي وفد الحريات الدينية الامريكي

«نداء السودان» يجمد عضويته في مركزي «الحرية والتغيير»

السودان يستنجد بـ”لوفتهانزا” لإنقاذ “سودانير”

القوات المسلحة :

القائد العام : القوات المسلحة والدعم السريع قوة واحدة

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل مصدر فخر وإعزاز لكافه السودانيين

السودان يستعرض أداءه وإلتزاماته تجاه اتفاقية حظر الألغام

السفير عبد الله وادي يقدم أوراق إعتماده لحاكم عام أستراليا

النيلين