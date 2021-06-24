معتصم محمود يكتب : سوباط والراعي أنجح ثنائي





ـ أبو ناصر كان قد تكفل بالأمر منذ أشهر وقرن الوعد بالفعل حين حضر وفد هندسي إسباني وقيل حينها إن أول مايو سيشهد اكتمال الإضاءة لكن ذلك لم يتم .

▪️مهاتفة سوباط لأبو ناصر أمس الأول حركت الراكد وجددت الوعد .

▪️ نحن بانتظار التنفيذ قبل بداية المنافسة الأفريقية لاسيما واستاد الهلال بات ملعب كافة الأندية المشاركه إفريقياً.

▪️نرجو أن يصدق وعد أبو ناصر وأن لا يصبح مثل وعود راعي المريخ الذي كلف النادي وليمة ضخمة بالسلام روتانا ثم زااااغ !!

▪️تبارى المطبلاتية في التغزل في الرجل لاسيما كبيرهم (طبال أحمد هارون) لكن الراعي خذلهم وزااااغ.

▪️سوداكال كان الأشطر وقالها من البداية، (الراجل دا كيسو فاضي).

▪️ سوداكال شفت وعرفها من عصراً بدري حيث لم يذهب للمطار لاستقبال الراعي الماسورة الذي كانت أول وعودة المضروبة عن الغربال .

▪️قال إيه (ضم الغربال مسؤوليتي الشخصية).

▪️سوباط حسم موضوع الغربال في دقائق وترك للراعي الماسورة التصريحات الخنفشارية .

▪️سوباط استفاد من إعلام التطبيل الذي خدع أهل المريخ بزعم أن الغربال مسجل في (3) أندية وأن الهلال لن يستطيع ضمه !!

▪️صحفي القضايا الخاسرة يخدع شعب المريخ منذ (والي قطر شكاوي مطر) وبعده قابيتو واليمني أكرم الصلوي ولاعب الهلال سولي شريف وعديد القضايا الفشنك التي جعلت منه صحفي القضايا الخاسرة .

▪️القضية الوحيدة المربوحة كتبها قطب الأهلي حسن كوباني بالتعاون مع أبو القوانين تلك القضية التي حاول أن ينسبها القلم الطاؤوسي لنفسه لكن ود الشيخ كشف الملعوب .

▪️نعود لراعي الهلال أبو ناصر ونجدد له شكرنا لوعده الجديد بمزيد من المحترفين .

▪️ ترحيب مشوب بالحذر ذلك أن وكيل تركي متخصص في المحترفين الاسكراب وكل من أتى بهم مواسير نوعية إبراهيما .

▪️قبل الهلال تعامل وكيل المواسير مع المريخ وأتى بذات النوعية المضروبة .

▪️الحل في وكيل جديد بخلاف وكيل المواسير بالتعاون مع أبناء الهلال المتابعين للدوريات الأفريقية.

▪️نريد محترفين باشتراطات محددة وهي أن يكون المحترف ضمن تشكيلة منتخبات بلاده ومنتسباً لنادٍ وصل لدور الأربعة في المنافسة الأفريقية .

▪️الحذر ثم الحذر من عطالة أوروبا أمثال نداي والحذر من أي إداري شارك في مهزلة نداي ومرر الصفقه دون كشف طبي .

▪️الهلال يحتاج لمسؤول تسجيلات محترف بعد أن ورطنا الموظف الحالي في عديد الأخطاء القاتلة والوعود الضاربة .

▪️موظف فاشل حتى في التسجيلات المحلية والدليل قضية ثلاثي المريخ التي لم يورد في العقد أي شرط جزائي.

▪️مسؤول تعاقدات الخرطوم كان أشطر وهو يفرض شرط ملياري في عقد اللاعب كردمان رغم أن عقده بملاليم .

▪️العجيب أن الموظف إياه نال مليار جنيه حافز تسجيلات !!

▪️معقول يا سوباط مليار لمن تسبب في خسائر مليارية !!

▪️إصلاح الهلال في الهلال يبدأ بالمكتب التنفيذي الذي ترهل كثيراً ويحتاج لإعادة غربلة لاسيما عيال الكاردينال .

صحيفة الصبحة