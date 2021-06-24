صحة الخرطوم: غالبية الحالات بمراكز العزل وافدة من ولايات أخرى





كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن تسجيل ٢٦ حالة جديدة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا إضافة الى ٥ حالات وفاة بالولاية ، في وقت بلغ فيه اجمالي حالات الاصابة (٢٦٦٦٣) حالة إصابة و(١٨٣٤) حالة وفاة منذ بداية الوباء وذلك حسب آخر تقرير لمركز تحكم طوارىء كورونا .

وأعرب مدير عام وزارة الصحة الخرطوم د.محجوب تاج السر منوفلي في اجتماع لجنة الطوارىء بقاعة الوزارة عن قلقه من الضغط الذي تشكله الولايات على مراكز العزل لحالات الكورونا بالخرطوم مؤكدٱ ان الحل يكمن في توفير مراكز العزل وتقويتها بالولايات لتخفيف الضغط على الخرطوم وقال لابد من التعامل مع الكوفيد بطريقة مختلفة وتغيير النظام الحالي لتقوم المستشفيات بدورها الطبيعي باستقبال الحالات وتوفير الخدمة.

الخرطوم/ شذى الشيخ

صحيفة الجريدة