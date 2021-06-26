أيهما يكذب وأيهما يتجمل ؟!





لم تمر ٧٢ ساعة بعد خطاب دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك الذي دعا الى ضرورة وحدة مكونات الحكومة الانتقالية ، من اجل مصلحة البلاد تلك المكونات التي نخر جسدها ( سوس ) الإختلاف ، ان كانت مدنية عسكرية او مدنية مدنية او عسكرية عسكرية ، تلك الحقيقة التي حاول ان ينفيها رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو ، بصورة سريعة متهورة نفيها لا يعني الا الإثبات ، فالأول لايريد ابدا ان يتحمل مثقال ذرة من وزر الذي يحدث الآن ، حتى ولو كان مجرد اتهام بالاختلاف بينه وبين قوات الدعم السريع ، والثاني ( المتخبط ) الان لاي عرف مايريد ، كل همه ان يجد ممحاة جيدة تخلصه مما تحويه صفحاته ليحقق ماسلبته منه الأيام

لذلك حاول كل من الرجلين ان يظهرا بعد الخطاب مباشرة في لقاء واحد ، اجتمعا فيه لاول مرة ، او بطريقة نادرة الحدوث ، ليعلنان تماسك الجيش وقوات “الدعم السريع”، وشددا على أنهما “قوة واحدة ، جاء ذلك خلال لقاءهما ، مع ضباط برتبة عميد فما فوق من الجيش و”الدعم السريع”، بمقر القيادة العامة بالخرطوم، بحضور الأعضاء العسكريين بمجلس السيادة ، ورئيس أركان القوات المسلحة، ومدير المخابرات، بحسب بيان المؤسسةالعسكرية .

والبرهان الذي كان يحدثنا عن أهمية تماسك الجيش والمؤسسة العسكرية وهذا ما لايختلف عليه اثنين فوحدة الجيش وتماسكه من وحدة الوطن وتماسكه ، ولكن كيف لنا ان نقبل ان تكون قواتنا المسلحة وقوات الدعم السريع قوة واحدة ، دون دمج وخضوع لقوانين المؤسسة ، والبرهان نفسه فشل في ان يدمج هذه القوات في الجيش ، وحميدتي ايضاً قالها صراحة انه يرفض دمج قواته مع الجيش اذن كيف تكون هذه القوات قوة واحدة ، وان كانت كذلك فلماذا لم يخاطب الضباط البرهان وحده، دون الحاجة لحضور حميدتي ، ام ان كل هم الجيش والدعم السريع ومهمة القوات المسلحة تلك المؤسسة العريقة انحصرت فقط في ( المكايدة السياسية ) ام أنها رسالة يتبرآن بها من المسئولية ، وان الضعف هو ضعف المكون المدني اما نحن ( روح واحدة في جسدين).

والسؤال ان كان الضعف مدنياً ، من اضعف هذا المكون ومن سلب ارادته السياسية والاقتصادية ان كان بالاستقطاب او بالتغول على المصالح الاقتصادية التي تخص الدولة ومواردها يرتع فيها البرهان و قوات حميدتي ، من الذي اضعف الثورة بفض اعتصامها الذي اثار الرعب في نفوسكم حد اللجوء الى العنف والقتل ، ومن الذي اشترى ضعاف النفوس من الداعمين للثورة ودفع لهم المال ، من الذي خطف الثوار من شوارع الخرطوم ورمي جثثهم في شوارعها لتكتظ بهم مشارح الخرطوم ، من الذي يعمل الآن لتجويع الشعب وقهره وذلته ، أنتم من تعملون على إضعاف المكون المدني وربما إزاحته تماما عن المشهد.

وبما ان ثمة من قرأ خطاب حمدوك بالمقلوب فإن حميدتي أولهم ، فهو في هذه الايام يطرح نفسه بديلا لرئيس مجلس الوزراء ، عله فسر إن الرجل يودع بخاطبه الأخير ، فأراد أن يقول (أنا لها ) وطرح نفسه فجأة كمصلح اقتصادي واجتماعي ، واعلن عن اعادة مشروع الجزيرة لسيرته الاولى ، وهو الذي سيخاطب شباب المستقبل بقاعة الصداقة ، كما انه الذي استعان بأطباء نفسيين لإعادة تأهيل قواته ليعلمها فنون الاتيكيت والحب والحنان( اي والله ) فهذا وحده إقرار واعتراف ان قواته تفتقر لأهم مقومات الشخصية الطبيعية ، فكيف لانسان ان يسمى انسان ان كان لايعرف مشاعر الحب والحنان فكيف يحب اهل بيته واسرته ناهيك عن الشعب السوداني، كل الذي يقوم به حميدتي الآن هو تقمص للشخصية المدنية التي يفتقدها صدقاً حميدتي بشدة، ومن قبل قلت انه لن يحدث اشتباك بين حميدتي والبرهان ، بدوافع سياسية ، لاسيما في الوقت الراهن ، لأن المصالح المشتركة بينهما لاتسمح بذلك فكلاهما ماكان يحلم بأن يكون في المنصب الذي يشغله الآن على رأس حكومة الثورة ، فهذا يمنحهما شرفاً لن يحصلا عليه ان واجه كل منهما المرآة لوحدة في غرفة مغلقة كما ان هناك قيوداً دولية ومراقبه حثيثة لاتسمح بذلك ، لكن ربما يحدث اشتباك بينهما ان تدخل طرف اخر ووضع يده مع حميدتي هذا الطرف اقرب مايكون له حاكم دارفور مني اركو مناوي عندها لن يكون الاشتباك مع الجيش بدوافع سياسية او بحثا عن السلطة والمناصب فجميعهم كما قلت حصلوا على السلطة والمنصب لكن سيكون بدوافع أخرى تتوق اليها نفسية مناوي وتؤججها مشاعر سالبة تجاه آخرين .

فالآن من الذي يكذب ومن الذي يتجمل لايهم المهم إن هذا الذي حدث من عرض ( فالصو ) لايعني ان الرجلين متفقين ولكنهما مجبرين على ان يكونا مع بعضهما ( كمظهر اجتماعي ) ولو لفترة لكن إن حدث شيئاً مستقبلا ، سيكون مسئول عنه البرهان شخصياً ليس لأنه لايقبل النصح ، ولكن لأن كل الذي ( يغتغته ) الآن سينبت يوما ما ونرجو ان لا يخلف شيئا محزنا او موجعاً ، لاسيما إن كثير من قيادات الجيش ( المتعقلة ) لايرون في تمدد حميدتي إلا خطراً كبيراً قادما ، فقط لم يحن وقته .

طيف أخير :

وإني أؤمن أن الله لا يدع ثقال الأيام تدوم، عُسرًا ثم يُسرًا ثم سرور

صباح محمد الحسن

صحيفة الجريدة