



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 27 يونيو 2021م

الانتباهة:

خلال أسبوعٍ..”الانتباهة” تكشف إحصائية مخيفة عن جرائم”النيقرز”

منحة بقيمة ”10″ مليارات جنيه للموظفين الحكوميين

طرح ”5″ آلاف وظيفة وخطة للتقشّف

الحكومة: استمرار دعم الدواء وغاز الطبخ والكهرباء والدقيق

القبض على مدير الإعلام بجهاز الأمن في العهد البائد

توقيف أعضاء حركة الجبهة الثالثة ”تمازج” ينشطون في التجنيد

الشيوعي: تدخلات خارجية لتغيير ”التركيبة السكانية” بدارفور وحلفا القديمة

الحراك السياسي:

الصحة لـ”الحراك السياسي”: توفر أدوية السرطان وانفراج تام للأزمة في أكتوبر

مدير الإحصاء يكشف لـ”الحراك السياسي” أسباب تعطّل إجراء التعداد السكاني

مجلس الوزراء يوجه بإجراء إصلاحات بـ”جهاز المخابرات” والمسارعة في إجازة قانون الأمن”الداخلي”

برمة: أيّ عمل لإسقاط حكومة الثورة خيانة عظمى للوطن

“الترتيبات الأمنية” والأمن الداخلي عقبتان ترجحان الخلاف رغم إعلان التماسك

الصيحة:

مجلس الوزراء يقرّر زيادة المرتبات وخفض الصرف الحكومي

إضراب العاملين بوزارة الإنتاج في النيل الأبيض عن العمل

فرنسا تضاعف المنح الدراسية للسودانيين”5″ مرات

مدير شرطة جنوب دارفور: مستمرّون في الحرب على المخدرات بالولاية

عضو بالسيادي: نظام المؤتمر الوطني أسوأ نظام مرّ على البلاد

مستشفى إبراهيم مالك تعلن عودة العمل بالطاقة القصوى

الحداثة

“الشيوعي”: نرفض ”انتهاك” الترويكا” ويونيتامس للسيادة الوطنية

مجلس الوزراء يعلن خفض الصرف الحكومي ضمن سياسة تقشف جديدة

خالد عمر: إدخال مليون أسرة في التأمين الصحي

“العدل والمساواة” تنفي انتقاد رئيسها لـ”إزالة التمكين”

مدير خزان الروصيرص: لم نرصد أيّ مؤشرات تؤكّد بدء إثيوبيا الملء الثاني لسدّ النهضة

السوداني:

مجلس الوزراء يقرر منحة للعاملين بالدولة ويوجه بخفض الإنفاق العام

الموانئ : عرض صيني لإنشاء ميناء حديث بالبحر الأحمر

اشتباكات بني قوات نظامية ومواطنني في موقع للتعدين بالبحر الأحمر

الشيوعي : نرفض المحاصصات في تعيين النائب العام ورئيس القضاء

تحركات عربية لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سد النهضة

رتيبات لعودة السودانيين العالقين بالهند في يوليو المقبل

حملة شرطية واسعة لمحاربة المخدرات بجنوب دارفور

حجر: أعداء السلام هم أصحاب الامتيازات التاريخية

أخبار اليوم:

قرار بتسليم المتهمين المطلوبين للجنائية الدولية

استمرار دعم الدواء والغاز والكهرباء والدقيق

وزير الري المصري: كفاءة سد النهضة 30% فقط وتخزين المياه أضر السودان

الخارجية تتابع أمر عودة 400 من السودانيين العالقين بالهند

الوطن:

الوطن تنشر مخرجات اجتماع مجلس الوزراء المغلق

١٠ مليار شهرياً للعاملين بالدولة خفض الصرف الحكومي ودعم الدواء والكهرباء وغاز الطبخ

رئيس حزب الأمة القومي :أي محاولة لإسقاط الحكومة الإنتقالية خيانة عظمى

تراجع الدولار أمام الجنيه في السوق الموازي

مواجهات وإصابات بنهر النيل في صراع حول مناطق لتنقيب الذهب

صوت الأمة:

بثينة دينار: خطوات جادة من مجلس الوزراء لعلاج قضايا السلام

هواتف تحوي معلومات خطرة ضبطت بالسجن مع البشير

الحلو يهدد بعدم دمج جيشه مع القوات المسلحة

تشديد الحراسة على معتقلي سجن كوبر

النيل الدولية:

مجلس الوزراء يتخذ قرار بتسليم المتهمين المطلوبين للجنائية الدولية

الحرية والتغيير: ننتظر تحديد المكون العسكري لاجتماع يستكمل مقاعد (البرلمان)

خالد عمر: تشكيل المجلس التشريعي خلال أقل من شهر

العدل والمساواة تنفي مانسب للدكتور جبريل من انتقاده لقرارات ازالةالتمكين

مصر تعاون جنوب السودان لبناء سد كبير على نهر سيوي

التجارة : (21) مفتشا في الحملة القومية لضبط الأسعار بالأسواق

القوات المسلحة

مجلس الوزراء يعلن عن منحة للعاملين وا ستمرار دعم الدواء والغاز والكهرباء والدقيق

وزير الدفاع يعود للبلاد بعد مشاركته في مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي

الخارجية .. معالجة عودة ٤٠٠ من السودانيين العالقين بالهند

مصر : كفاءة سد النهضة 30% فقط وتخزين المياه أضر السودان

النيلين