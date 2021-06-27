وصول الدفعة الأولى من ادوية السرطان





اعلن المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية د.بدر الدين الجزولي عن انفراج أزمة ادوية السرطان بوصول الدفعة الاولى منها والتي شهدت انقطاعا خلال الفترة الماضية، لتصرف مجانا لمرضى السرطان بالمركز القومى لعلاج الاورام، ضمن برنامج مجانية علاج السرطان.

واكد د.بدرالدين في تصريحات صحفية اليوم استمرار الجهود لتوفير جميع أصناف الادوية خلال الفترة المقبلة وقال ان الدفعة الثانية ستصل الى مخازن الصندوق خلال هذا الاسبوع، مشيرا الى بدء انسياب شحنات الادوية التي حدث فيها انقطاع خلال الفترة الماضية مؤكدا استمرار الجهود لتوفير بقية الادوية. وأشاد بجهود مجلس الوزراء ووزارتي المالية والصحة وبنك السودان في معالجة ازمة انقطاع الدواء.

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