نصر رضوان يكتب: تهم الارهاب والاصطفاف خلف العلماء وقت الفتن





المختصر المفيد .

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فى الوقت الذى يدعو فيه الحكماء واهل العلم بؤاد الفتن والاتفاق على دستور ينظم الفترة الانتقالية وتشكيل المجلس التشريعى ، هناك من اطلق دعاوى للفتنة باصدار قانون يصنف بعض المواطنين كارهابيين اسلاميين ٫ وتلك فتنة بغيضة يراد منها ان يتحول بلدنا المسلم الى خراب وفوضى وحروب .

لفظة ( الارهاب ) هى لفظة ظلت وستظل مبهمة اطلقتها دول الصهيونية المعادية للاسلام لتبرر بها قتل وسجن كل من يعارض نظامها الدكتاتورى العالمى الذى تسميه زورا بالمجتمع الدولى ، واذا نظرنا حولنا نجد ان دولتين عربيتين كانتا تحكمان بنظام حزب البعث العربى الاشتراكى قد دمرتا تماما بالترويج لتلك التهم ودولة عربية كبرى تحولت لسجن كبير بعد ان وظف رئيسها نفسه محاربا للارهاب ( الاسلامى ) بدعوى المحافظة على امن اسراييل ومصالح امريكا فى منطقتنا .

نحن يجب ان لا نفتح الباب للذين اتوا من لامكان ولا شئ فاصبحوا يسكنون فى بيوت الحكومة التى يعيدون بناءها وفقا لمواصفاتهم الملوكية ويركبون سياراتها الباهظة التكلفة وهم ضد قيام انتخابات لانهم يوقنون بانهم سيفقدوا ما يترفون به بلا حياء من جيوب مواطنهم الذى يعجز عن دفع اجرة منزله، لان لا احد يعرفهم ولن ينتخبهم حتى داخل احزابهم التى تحاول ان تتوحد بعد ان فتتوها هم بعمالتهم لحكومات الداخل والخارج .

لقد افتى العلماء باننا كعامة الشعب لابد ان نجتمع حول علماءنا الشرعيين وقت الفتن ونتبعهم و لا نتبع دعاوى من لايعرف له سبق خبرة سياسة او علمية و انا هنا انقل لكم مختصرا من رسالة شيخ من شيوخ السودان كــتــبــها فضيلة الشيخ . أ . د .طـه عـابـديـن طـه حـمـد.عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى بمكةالمكرمة.

{ السودان يعيش هذه الأيام هجمة شرسة من العلمانيين بهدف التشكيك في ثوابت الإسلام ، و بث ما عندهم من أفكار بين الناس عبر الإعلام و وسائل التواصل الاجتماعي ؛ حتى يؤثِّروا على الشباب و الشابات .

والإسلام في السودان لا يمتلكه حزب أو جماعة ؛ فهو راسخ رسوخ الجبال بإذن الله ، و الشعب كله يدافع عنه ، و التاريخ خير شاهد لمن يراجعه ، فالتصدِّي لهذه الهجمة الفكرية صفاً واحدًا بشجاعة و ثبات واجب .

و من الذل و العار أن يتكلم أهل الباطل و يسكت أهل الحق ، و الحق يضيع بين تلبيس أهل الباطل و سكوت أهل الحق وكشف الباطل و إظهار الحق للناس واضحاً هو مهمة العلماء و الأخيار ، و الإنتصار بالحجة و الفكر و الرأي هو الذي يحقق دحر العدو في أي ميدان ، و نصر الدين و الوقوف في وجه المنكر ليس بفرض كفاية بل فرض عين على مسلم ومسلمة .

و لو شارك كل واحد منا في تغيير المنكر بما يقدر لَمَا عبث العابثون ، فصاحب القرار بفعله و بقية المسلمين بلسانهم و هذا لا يعجز عنه أحد لما علا صوت أهل الباطل ، و لو كل من قرأ هذا المقال شارك بمشاركة في إحدى الوسائل لجاءت مئات بل آلاف المشاركات ، فلينتبه لذلك فإنه فرض .

كما لا ينبغي السكوت عن نصرة الحق خشية من أهل الباطل فقد قال تعالى :

( الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا )

أو من أجل المحافظة على مصالح و منافع خاصة ، قال تعالى :

( قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ) .

و سبب طغيان أهل الباطل مع قِلَّتهم هو جرأتهم في طرح ما عندهم من باطل و اجتماعهم على ما يريدون كحد أدنى ، و ذلك مع شدة ما بينهم من خلاف في أصل فكرتهم ، و لذا يجب أن تجتمع الكلمة على الأصول و الثوابت و يؤخَّر خلاف الفروع و الظنيات , و يدافع الجميع بما يستطيع عبر كل الوسائل خاصة وسائل التواصل الإجتماعي ، من خلال نشر مقالات و مقاطع قصيرة بأسلوب محكم و حجة واضحة دون إساءات و تجريح .

ولا ننسى أن الأمة – الحمد لله – بخير و هؤلاء قلة منبوذة ، و اللهُ تعالى ينصر من ينصره ، و ينجي الذين ينهون عن السوء من كل مكر و مكروه و سوء قادم .

كما يجب علينا التصدي لكل فكر جهوي يهدد وحدة البلاد بدعوات عنصرية ، أو يدعو إلى ما يضعف و يشين قوتنا الأمنية ، أو يهدم بنيته الإجتماعية ، أو يريد الإرتماء في أيدي مخابرات خارجية لها أهدافها الخاصة ، فإن سلامة و أمن و استقرار الأوطان من أعظم ما ينبغي أن يحميه الأئمة و الدعاة و العلماء و كل المجتمع .

صحيفة الانتباهة