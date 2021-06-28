



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 28 يونيو 2021م

السوداني:

السودان يقبل باتفاق مرحلي مشروط حول (سد النهضة)

حمدوك يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي إصلاح الجيش والتطبيع مع إسرائيل

(الإمدادات الطبية) تؤكد انفراج أزمة أدوية السرطان

الحكم بالإعدام لقاتل الشهيد حسن محمد عمر

تصدير أكثر من (79) ألف رأس من الماشية للسعودية

السودان يتسلم معدات وآليات عسكرية من الصين

(الشيوعي) : قرارات الحكومة الأخيرة اتت في الوقت بدل الضائع

مدير مشروع الجزيرة يؤكد انسياب توزيع السماد والمبيدات

البرهان: سنمضي بإرادة سياسية قوية لتنفيذ الترتيبات الأمنية

حمدوك يعتذر عن حضور اجتماع متابعة تنفيذ سلام جوبا

معلمو الجزيرة يعلنون الاضراب عن تصحيح امتحانات الأساس

المواكب:

الإعدام شنقاً ل(أب جيقة) وأسرة الشهيد تتمسك بالقصاص

السلطات تلاحق مئات الشركات المتهربة من توريد حصائل الصدر

تجمع المهنيين السودانيين يوجه رسالة إلى السلطة الإنتقالية

وزير الخارجية الأمريكي يناقش مع حمدوك إلتزام السودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل

أنسياب حركة الصادر والوارد للمشتقات البترولية بميناء بورتسودان

الإمدادات الطبية تعلن إنفراج أدوية السرطان

مذكرة من نساء الجبهة لثورية إلى مالك عقار

أخبار اليوم:

– القبض على مجموعة بتهمة السعي لاحداث فوى واعمال عنف في موكب 30 يونيو

– توقيف أجانب جلسوا لامتحان الشهادة والقبض على مدراء مدارس بالخرطوم

– انفراج ازمة أدوية السرطان وصرفها مجاناً للمرضى

– وزير الصناعة: انشغال الحكومة بإطفاء الحرائق اليومية الهاها عن العمل لحل بعض القضايا الإستراتيجية

الوطن:

– الإعدام شنقاً للمدان بقتل الشهيد حسن عمر

– وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع حمدوك إستمرار التطبيع مع إسرائيل

– الحزب الشيوعي :قرارات الحكومة محاولة لصب الماء على مواكب “٣٠” يونيو

– وصول الدفعة الأولى من أدوية السرطان

النيل الدولية:

– وزير الخارجية الأمريكي يجدد دعمه لعملية الانتقال الديمقراطي في السودان

– توقيف أكثر من 10 متهمين بالتخطيط لأعمال عنف في 30 يونيو

– الحكم باعدام (أب جيقة) قاتل الشهيد حسن محمد عمر

– وزير التجارة: تهرب 402 شركة من تحويل حصائل الصادر للمصارف

– انسياب حركة الصادر والوارد للمشتقات البترولية ببورتسودان

النيلين