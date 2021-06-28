معتصم محمود يكتب.. منتخب السودان وإعلام التمباك !!





ـ جاء في الأسافير أن السلطات القطرية ضبطت (تمباك) ضمن أمتعة بعثة منتخب السودان !!

▪️نعم (تمباك) وليس مخدرات أو خمور أو ممنوعات !!

▪️جاء أيضاً ان الطائرة تأخرت (16) دقيقة بسبب المنتخب !!

▪️يكتبون عن تأخر طائرة نصف فارغة لــ (16) دقيقة ولا يكتبون عن تعطُل وطن كامل لــ (30) عاماً!!

▪️هذه مجرد نماذج لمحاولات وأد فرحة أهل السودان بالتأهل لــ (فيفا عرب).

▪️هناك نماذج لأكاذيب أخرى مثل أزمة الزي وأكذوبة مخالفته للمواصفات والتي كادت أن تمنعه المباراة حسبما زعموا .

▪️زي المنتخب الجديد معتمد من الفيفا وعليه، فإن ما قيل عن مخالفات مجرد أكاذيب كما أن الحديث عن صعوبات واجهت تخليص الزي أكذوبة أخرى .

▪️الزي وصل الدوحة من تركيا بالخميس بعد انصراف الوردية المختصة والجمعة عطلة فتم تخليصه بالسبت وأدى به المنتخب المباراة .

▪️الحديث عن دور بطولي لرئيس رابطة المريخ بالدوحة في تخليص الزي وباقي الكلام الميت ليس صحيحاً لأن الزي كان مرسلاً في الأساس باسم ذات الشخص .

▪️سكوت رئيس رابطة أهل المريخ عن الأكاذيب أمر مؤسف، وكان عليه توضيح الحقائق، لكن يبدو أنه صمت عن الرواية الكاذبة طالما أنها جعلت منه بطلاً .

▪️مؤسف والله أن لا يفرق كاتب بين معارضة الاتحاد ومعارضة الوطن .

▪️منتخب البلاد ينبغي أن يكون بعيداً عن الصراعات .

▪️لن نلوم كارهي شداد وبرقو على ما كتبوا لكنا نلوم سفارة السودان بالدوحة .

▪️السفارة التي تعرف توجهات الجالية ما كان لها أن تحشد عددا من أصحاب الأجندة الشخصية في لجنة استقبال المنتخب .

▪️إن كان القنصل يعلم توجهات بعض أعضاء اللجنة فتلك مصيبة وإن كان لا يعلم فالمصيبه أكبر .

▪️ لجنة استقبال تبين لاحقاً انها لجنة (شيل حال)

▪️إن كان هذا حصاد اللجنة وتلك أهدافهم فالأفضل أن لا تكون .

▪️صحيح أن السفارة اعتذرت للجنة المنتخبات عن (بيان الإفك) لكن الاعتذار الهاتفي ليس كافياً وكان المأمول الاعتذار عبر بيان يستتبعه حل لجنة كشف الحال.

▪️سيعود الصقور للدوحة نهاية العام الجاري ولا أظن أن لديهم رغبة في لجنة تترصد الأخطاء وتبحث عن الثغرات .

▪️من (شالوا حال) منتخب الوطن وتعرضوا له بمداد لئيم لا يستطيعوا كتابة حرف واحد عن منتخب البلاد التي يقيمون فيها !!

▪️في تلك البلاد مجرد (ملاحظة) عن منتخب البلاد تستدعي إنهاء الإقامة وخروج بلا عودة، أما منتخب السودان فهو بلا وجيع وفي مرمى النيران .

▪️الصورة القاتمة البائسة اللئيمة التي رسمها بعض منسوبي لجنة شيل الحال بالدوحة صححتها جماهير أبو حمد وهي تكرم وفادة الهلال وتؤكد أن الرياضة محبة وسلام .

▪البرتغالي ريكارد مندهش لجمال الطبيعة في ابوحمد حيث زار الجرز الخلابة في عمق النيل وتذوق جمال فواكه أرض الشمال .

▪️تزاحمت الدعوات لبعثة الهلال وطاقم الخواجة مندهش لهذا الاستقبال وذاك الكرم الفياض .

▪️في عطبرة حطت رحال بعثة الهلال في دار فقيد الرياضة جمال حسن سعيد لتقديم واجب العزاء .

▪️جمال لم يكن هلالياً لكنه الهلال الذي يقدر كل أخ في سوح الرياضة بغض النظر عن لونه .

▪️المهندس رامي كلام أحسن قيادة البعثة وهو يقتدي بأدب الهلال ويرضي كل أهل الشمال .

▪️في زمن الهوان واستلاب الهلال كان يرأس بعثات الهلال أفشل إداري في تاريخ الهلال .

▪️إداري لا وقت له لواجب عزاء أو تلبيه نداء، كل همه كومشن الفنادق ولهف حوافز اللاعبين .

▪️منك لله يا مستر سلفي .

صحيفة الصيحة