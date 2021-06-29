



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢١م

السوداني:

(الشيوعي): قرارات الحكومة الأخيرة أتت في الوقت بدل الضائع

صندوق النقد والبنك الدوليين يتفقان على أن السودان قد وصل إلى نقطة القرار في مبادرة (هيبك) لتلقي الإعفاء من الديون

احتجاجات من قوات شرطية أمام وزير الداخلية.. والوزير يرد: (مافي وطن بينكسر لأفراد، ومافي مهنة زي دي…

انطلاق الحملة القومية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار

معلمو الجزيرة يعلنون الإضراب عن تصحيح امتحانات الأساس

مناوي يصل السعودية للبحث عن مشاريع تنموية لإقليم دارفور

مدير مشروع الجزيرة يؤكد انسياب توزيع السماد والمبيدات

تصدير أكثر من (79) ألف رأس من الماشية للسعودية

أخبار اليوم:

اجراءات وضوابط جديدة للسفر الي السعودية.

وزير الداخلية والمدير العام يخاطبان منسوبي قوات الشرطة بساحة الحرية.

د. جبريل يشارك في اجتماع وزراء الاقتصاد لدول القرن الافريقي بجيبوتي.

عاصم البلال الطيب يكتب: بالتسامح والسلام قبل مواكب 30 يونيو.

الوطن:

إعادة إمتحان لطلاب الشهادة السودانية بسبب كشف أوراقه

إحباط تهريب عملات أجنبية عبر بدر للطيران

هتافات غاضبة من منسوبي الشرطة ووزير الداخلية يتعهد بتحسين الأوضاع

إزالة التمكين تلقي القبض على عشرات المضاربين في العملات

النيل الدولية:

واشنطن تعلن عودة علاقتها مع السودان إلى الوضع الطبيعي والخرطوم ترحب

عناصر شرطية تهتف ضد وزير الداخلية وتهدد بعدم تأمين احتجاجات 30 يونيو

أمانة مجلس السيادة تنفى ما تداول حول تأييد الكباشي لاحتجاجات الشرطة

تسمية سيدة لمنصب السفيرة الأمريكية لدى الخرطوم

إعادة إمتحان مادة الدراسات الإسلامية السبت المقبل

النيابة العامة توقف العشرات من تجار العملة

النيلين