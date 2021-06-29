تسجيل تسع حالات بكورونا ووزارة الصحة توصي بتشديد الاشتراطات الصحية





كشفت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن تسجيل تسع حالات جديدة موجبة مصابة بفايروس كوفيد-19 ، ليوم أمس الثامن والعشرين من يونيو، فيما لم تسجل أي وفيات جديدة، مشيرة إلى انخفاض عدد الحالات الداخلة إلى مراكز العزل مع زيادة ملحوظة في نسبة الوفيات التي تؤكد حدة المرض. وأشارت الوزارة خلال اجتماع اللجنة الفنية للطوارئ بوزارة الصحة الخرطوم بحسب سونا إلى أن الأشخاص المصابين خلال الربع الثاني بنسبة إجمالية بلغت %27.1، واصفة تلك النسبة بالمرتفعة جدا مقارنة بالمعدل العالمي، فيما ازداد عدد المعامل المبلغة بالولاية إلى 46 معمل . كما تم افتتاح 8 معامل جديدة بمراكز العزل، مؤكدة أن ذلك سيسهم في زيادة ماعون الفحص بالولاية. ورفعت الوزارة توصيات إلى رئاسة الولاية والتي من أهمها تشديد الالتزام بالاشتراطات الصحية في كل مؤسساتتها الخدمية خاصة التعليمية والبنوك، بجانب تفعيل آلية المتابعة وتطبيق العقوبات على المخالفين وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية في الدولة، مشددة على ضرورة الالتزام بلبس الكمامات في الأماكن العامة خاصة خلال أيام عيد الأضحى المقبل، فضلاً عن تكثيف الحملات الإعلامية لزيادة الوعي. ونادت الوزارة بضرورة الالتزام بتجنب الازدحام أثناء المناسبات العامة بصالات الأفراح وأماكن تلقي العزاء، والأسواق العامة وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

الخرطوم (كوش نيوز)