



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو 2021م

الانتباهة

15 ترليون جنيه عوائد تحرير الوقود

ضبط 100 بطاقة صرّاف آلي لدعم أعمال تخريبية

السودان ينال موافقة لإعفاء 23.5 مليار دولار من الديون

الفراغ من ترشيحات رئيس القضاء والنائب العام

هيئة الاتهام في قضية انقلاب 89 تقاطع جلسة معلنة

إعفاء مدير شركة السكر

30 يونيو..مواكب جديدة لتجديد أهداف الثورة

الحراك السياسي

مدير الطيران المدني لـ”الحراك السياسي”: ترتيبات لإجلاء العالقين بالهند

الشيوعي يدعو إلى الخروج لـ”الشارع” وسط مخاوف من أعمال عنفٍ

بعثة يوناميد تعلن إنهاء عملها بإقليم دارفور اعتبارًا من اليوم

الأمم المتحدة تشكو ضعف التمويل لبناء مخيمات لاجئين

وزير الداخلية يشيد بجهود بعثة يوناميد وتعاونها مع الوزارة

البرهان يوجه بالتركيز على تعزيز العلاقات السودانية الفرنسية

الحداثة

إنهاء عمل بعثة”يوناميد” في السودان

100 مليون دولار منحة من البنك الدولي للتصدي لـ”كورونا”

غرفة مركزية و30 وكيل نيابة لتأمين مواكب اليوم

السودان يتسلّم رئاسة الوكالة الأفريقية للمخاطر

أعضاء في لجنة المفقودين يشتكون من صعوبات تواجههم في الإطلاع على ملفات التحقيقات

تعرّض مخيمات 16 ألف لاجئ إثيوبي لأضرار بالغة بفعل العواصف

السوداني

(30 ) وكيل نيابة بإشراف النائب العام لحماية وتأمين المواكب

تفاصيل انسحاب هيئة الاتهام من جلسة محاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ

الدقير لـ“السوداني“: مبادرة حمدوك وثيقة إدانة بحق مجلس شركاء الفترة الانتقالية

والي الخرطوم يصدر ثلاثة مراسيم ويعلن اليوم عطلة رسمية

(التجارة) : تعيد شركات استحوذ عليها أفراد في النظام السابق

منحة يابانية لتنفيذ مشروعات تعليمية بشمال كردفان

اليونيميد تعلن إنهاء تفويضها ومغادرة البلاد اليوم

القبض على شبكة اجرامية تصنع اطعمة فاسدة بشرق النيل

الوطن:

الناطق الرسمي باسم الشرطة: ماعندنا إضراب وماحدث خروج عن الإنضباط

غياب النيابة يتسبب في تأجيل جلسة محاكمة انقلاب “٨٩”

30 وكيل نيابة لحماية المواكب تحت إشراف النائب العام

الأستاذ الباقر عبد القيوم على يكتب : (همس الحروف) .. المغتربون و حرث السراب

أخبار اليوم:

صندوق النقد الدولي يوافق على انضمام السودان لمبادرة البلدان المثقلة بالديون

(30) وكيل نيابة لحماية وتأمين مواكب اليوم

زيادات جديدة في أسعار الدواء بنسبة 5% بموافقة الحكومة

رابطة الإعلاميين السودانيين بالسعودية تحتسب الطيب شبشة

النيل الدولية:

(30) وكيل نيابة لحماية وتأمين مواكب اليوم

الشرطة: تم التعامل مع مظاهر عدم الانضباط الشرطي بساحة الحرية وفقا النظم الشرطية

ترحيب واسع بقدوم نمر واليا لشمال دارفور

مجلس الطفولة : أكثر من 70% من الأطفال في وضعية الشارع أجانب

اعفاء مدير عام شركة السكر السودانية.

النيلين