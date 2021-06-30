28 حالة تعافى ولا إصابة جديدة بكورونا أو وفاة بالشمالية





-أعلنت وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بالولاية الشمالية عن تسجيل (28) حالة تعافي دون تسجيل أي حالة إصابة جديدة أو حالة وفاة .

وأشار التقرير اليومي (بحسب سونا) لإدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة لحالات الإصابة بفايروس كورونا الي وجود(4) حالات بالعزل المنزلي وحالتين بمركز العزل الرئيسي بدنقلا ليبلغ بذلك تراكمي حالات الإصابة منذ بداية الجائحة في الولاية الشمالية (1002) حالة إصابة متضمنة (816) حالة تعافي و(180) حالة وفاة .

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الإلتزام بالموجهات والإرشادات الصحية حفاظا علي صحة وسلامة الجميع .

(كوش نيوز )