



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق الأول من يوليو ٢٠٢١م

🔵 صحيفة أخبار اليومْ:

– قوات مكافحة الشغب تفرق بالقوة تظاهرات مليونية ٣٠ يونيو ومواكب بعدد من مدن السودان

– مرسوم بمنع بيع السلاح الأبيض وترحيله داخل حدود الخرطوم

– أجراس فجاج الأرض :عاصم البلال الطيب…بالمواكب بالهيبك حمدوك يكسب نقاط داخلية بالعدو خارجيا

🔵 صحيفة الوطن:

– مواكب ٣٠ يونيو تظاهرات رافضة للحكومة واخرى داعمة

– لجنة التمكين تلقي القبض على عدد من منسوبي المؤتمر الوطني المحلول

– الشرطة تصدر بياناً حول الأحداث وتؤكد إصابة عدد من منسوبيها

– حمدوك يشيد بحماية الشعب للثورة

🔵 صحيفة السوداني:

– وزير الداخلية ومدير عام الشرطة يتفقّدان قوات الشرطة والأوضاع الأمنية في الخرطوم

– النيابة تدون بلاغات في مواجهة 73 شخصاً بتهمة الشغب والإزعاج العام

– صلاح مناع: من يتحدّث عن إغلاقنا للإنترنت، هذا كلام غير صحيح ومجافٍ للحقيقة

– منحة يابانية لتنفيذ مشروعات تعليمية بشمال كردفان

– وزير الداخلية ومدير عام الشرطة يتفقّدان قوات الشرطة والأوضاع الأمنية في الخرطوم

– إحباط عمليات نهب مخططة عبر عصابة (نيقرز) خطيرة

– السُّلطات تجهض عمليات تخريبية وتُلقي القبض على مجموعات تحمل أسلحة وعُملات مزيّفة

🔵 صحيفة النيل الدولية:

– النيابة العامة: لم تسجل اي حالات وفاة أو إصابة في مواكب الأمس

– الشرطة تعلن عن إصابة 28 فردا من منسوبيها بمسيرات الامس

– الحكومة الإنتقالية تجدد التزامها بتمكين النساء سياسيا واقتصاديا

– السلطات توقف 79 من كوادر النظام السابق وتلاحق خلية مسلحة

– رياح عنيفة تُشرد آلاف اللاجئين الإثيوبيين في شرق السودان

– تمديد قرار منع دخول القادمين من دولة الهند لاسبوعين

🔵 صحيفة صوت الشمالية:

– لجنة إزالة التمكين بالشمالية تلاحق فلول النظام البائد

– اجتماع لجنة أمن الولاية لمتابعة تنفيذ حظر ممارسة القوات النظامية وحركات الكفاح المسلح التعدين في الولاية

– لجان المقاومة بمحلية دنقلا تعلن دعمها مع مبادرة حمدوك

– زيادة في أسعار الدقيق المدعوم وحكومة نهر النيل تتكفل بدفع الزيادات الجديدة

– حريق يلتهم (50) نخلة بقرية ناوا بالشمالية

النيلين