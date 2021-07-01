أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق الأول من يوليو ٢٠٢١م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق الأول من يوليو ٢٠٢١م
🔵 صحيفة أخبار اليومْ:
– قوات مكافحة الشغب تفرق بالقوة تظاهرات مليونية ٣٠ يونيو ومواكب بعدد من مدن السودان
– مرسوم بمنع بيع السلاح الأبيض وترحيله داخل حدود الخرطوم
– أجراس فجاج الأرض :عاصم البلال الطيب…بالمواكب بالهيبك حمدوك يكسب نقاط داخلية بالعدو خارجيا
🔵 صحيفة الوطن:
– مواكب ٣٠ يونيو تظاهرات رافضة للحكومة واخرى داعمة
– لجنة التمكين تلقي القبض على عدد من منسوبي المؤتمر الوطني المحلول
– الشرطة تصدر بياناً حول الأحداث وتؤكد إصابة عدد من منسوبيها
– حمدوك يشيد بحماية الشعب للثورة
🔵 صحيفة السوداني:
– وزير الداخلية ومدير عام الشرطة يتفقّدان قوات الشرطة والأوضاع الأمنية في الخرطوم
– النيابة تدون بلاغات في مواجهة 73 شخصاً بتهمة الشغب والإزعاج العام
– صلاح مناع: من يتحدّث عن إغلاقنا للإنترنت، هذا كلام غير صحيح ومجافٍ للحقيقة
– منحة يابانية لتنفيذ مشروعات تعليمية بشمال كردفان
– وزير الداخلية ومدير عام الشرطة يتفقّدان قوات الشرطة والأوضاع الأمنية في الخرطوم
– إحباط عمليات نهب مخططة عبر عصابة (نيقرز) خطيرة
– السُّلطات تجهض عمليات تخريبية وتُلقي القبض على مجموعات تحمل أسلحة وعُملات مزيّفة
🔵 صحيفة النيل الدولية:
– النيابة العامة: لم تسجل اي حالات وفاة أو إصابة في مواكب الأمس
– الشرطة تعلن عن إصابة 28 فردا من منسوبيها بمسيرات الامس
– الحكومة الإنتقالية تجدد التزامها بتمكين النساء سياسيا واقتصاديا
– السلطات توقف 79 من كوادر النظام السابق وتلاحق خلية مسلحة
– رياح عنيفة تُشرد آلاف اللاجئين الإثيوبيين في شرق السودان
– تمديد قرار منع دخول القادمين من دولة الهند لاسبوعين
🔵 صحيفة صوت الشمالية:
– لجنة إزالة التمكين بالشمالية تلاحق فلول النظام البائد
– اجتماع لجنة أمن الولاية لمتابعة تنفيذ حظر ممارسة القوات النظامية وحركات الكفاح المسلح التعدين في الولاية
– لجان المقاومة بمحلية دنقلا تعلن دعمها مع مبادرة حمدوك
– زيادة في أسعار الدقيق المدعوم وحكومة نهر النيل تتكفل بدفع الزيادات الجديدة
– حريق يلتهم (50) نخلة بقرية ناوا بالشمالية
النيلين