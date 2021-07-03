طب وصحة
تسجيل حالة واحدة بـ (كورونا) في ولاية الجزيرة ولا وفيات
أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل إصابة موجبة جديدة بكورونا وتعافي حالة واحدة وعدم تسجيل وفيات.
وأوضح التقرير التراكمي لجائحة كورونا الموجة الثانية للفتره م 22 أكتوبر 2020م حتي 2 من يوليو من 2021م عن تسجيل 4104 حالة إشتباه إصابة بفايروس كورونا منها 2125 حالة موجبه و 461 وفاة وتعافي 1648 حاله و13 حالة موجبة في الحجر المنزلي و 3 مرضي في مركز العزل.
وناشد مدير عام وزارة الصحة مواطني الولاية بضرورة الإلتزام بالموجهات الصحية التي تنزلت من وزارة الصحة الإتحادية والولائية للحد من الإصابة بفايروس كورونا .
باج نيوز