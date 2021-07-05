



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأثنين الموافق ٥ يوليو ٢٠٢١م

الانتباهة:

نبش جماجم مقبرة جماعية بدارفور.

توقيف عصابة متخصّصة في خطف المستثمرين بالخرطوم.

اختفاء 405 مركبات تتبع لمنظمات مطرودة.

إدانة أحمد عباس في قضية”كناف أبو نعامة” وإيداعه إصلاحية لعامين.

إكمال إجراءات استرداد قوش.

ضبط عصابة اختطفت 3 من رجال الأعمال الأجانب وأطلقت عليهم النار.

الحداثة:

رحيل الشاعر محمد طه القدال

“حمدوك” يتلقى تنويرًا من مبعوثي”الترويكا” حول زيارتهم لكاودا

ولاية الخرطوم: 70% نسبة تسجيل مواطني الولاية في ”ثمرات”

الجيش: تنفيذ 6 معابر و135 كيلو متر من الطرق بالفشقة

محكمة رموز النظام البائد تدين أحمد عباس بالسجن لعامين

الشرطة تكشف عن ضبط شبكة تنشط في الاتجار بالبشر

توقيع اتّفاقية وضع بعثة ”يونيتامس”

الصيحة:

“الصيحة” تتحصّل على معلومات جديدة بشأن احتجاجات الشرطة الأخيرة.

مريم المهدي تقود وفد السودان للمشاركة في جلسة مجلس الأمن حول سدّ النهضة.

بريطانيا: السودان يستعد للحصول على تمويل بقيمة 4.5 مليار دولار.

بدء محاكمة ”27″ من منسوبي الأمن الشعبي في قضية الخلية الإرهابية.

“حميدتي” لـ”وفد الترويكا”:الإرادة متوّفرة لتنفيذ اتّفاق السلام

الحراك السياسي:

4.5 مليارات دولار دعمًا دوليًا لـ”الانتقالية”.

ظهور حالات لـ”شلل الأطفال” مجدّدًا وإقبال ضعيف على لقاح ”كورونا”.

السودان يعتزم استيراد 4 ملايين جرعة من لقاح جونسون المضاد لـ”كورونا”.

إثيوبيا: لن نؤذي السودان بسدّ النهضة ومطالب الخرطوم والقاهرة لا يمكن تلبيتها.

السوداني:

(السوداني) تتخذ إجراءات قانونية ضد رئيس نيابة جرائم المعلوماتية.

(الترويكا) تدعو الحكومة للالتزام بالتوافقات السابقة مع الحلو.

إدانة والي سنار الأسبق بالفساد وإيداعه الإصلاحية لعامين.

تسجيل (70 %)من سكان الخرطوم ببرنامج ثمرات.

إلغاء الرحلات المغادرة من مدينة بورتسودان.

البرهان يطلع على نتائج زيارة وفد (الترويكا) إلى كاودا.

محكمة الارهاب تطلب مثول كمال عبداللطيف في قضية الخلية الإرهابية.

ماليزيا توضح ملابسات قضية شركة بتروناس.

وصول كميات كبيرة من الأسمدة لمشروع الجزيرة.

الوطن:

الحكم بالسجن على والي سنار الأسبق

ازالة التمكين تستدعي قيادات بشركة التأمين الإسلامية.

الكشف عن تجاوزات بوزارة الثروة الحيوانية.

الكشف عن مرشحي الحرية والتغيير لمنصب رئيس القضاء

الأستاذ الباقر عبد القيوم علي يكتب : (همس الحروف) .. من الذي يحرك أزرار حجب المواقع و الصحف الإلكترونية

أخبار اليوم:

إثيوبيا: لن نؤذي السودان بسد النهضة ومطالب الخرطوم والقاهرة لا يمكن تلبيتها.

فولكر بيرتس يقود وفد الترويكا لزيارة كاودا.

النائب الأول لرئيس مجلس السيادة يلتقي مبعوثي دول الترويكا.

حريق 250 نخلة بمتطقة الدتي بالولاية الشمالية.

السودان يعبر عن قلقه لتطورات الأحداث في اثيوبيا.

النيلين